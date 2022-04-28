HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 2022'nin ilk güneş tutulması için geri sayım başladı! Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, ne kadar sürecek?

2022'nin ilk güneş tutulması için geri sayım başladı! Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, ne kadar sürecek?

28.04.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yılın ilk güneş tutulmasına sayılı günler kaldı. 2022'nin ilk güneş tutulmasında gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluşacak. Peki yılın ilk güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş tutulması ne kadar sürecek?

2022'nin ilk güneş tutulması için geri sayım başladı! Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, ne kadar sürecek?

Yılın ilk güneş tutulması merakla bekleniyor. 2022'nin ilk güneş tutulmasına ise sayılı günler kaldı. Hatta artık saatler var bile diyebiliriz. İşte 2022'nin ilk güneş tutulması için merak edilen her şey...

2022'NİN İLK GÜNEŞ TUTULMASI GERÇEKLEŞECEK

Forbes'in haberine göre, parçalı güneş tutulması evrensel saatle 20.41'de yüzde 54'lük maksimum kararmaya ulaşacak.

thumbs_b_c_9818c9007172548775d5508b929bde36

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 2022 Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 2022 Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

NERELERDEN İZLENEBİLECEK, NE KADAR SÜRECEK?

Antarktika ve Güney Amerika'da izlenebilecek 2022'nin ilk güneş tutulması yaklaşık 4 saat sürecek.

Çoğunlukla Şili'nin batı kıyısında görülecek parçalı güneş tutulması sırasında, gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluşacak.

Parçalı güneş tutulmasının ardından 16 Mayıs'ta "Kanlı Ay" olarak da bilinen tam ay tutulması gerçekleşecek.

Bir sonraki parçalı güneş tutulması ise 25 Ekim'de meydana gelecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şangay’daki önlemler artık insanları deliye döndürdü! Şangay’daki önlemler artık insanları deliye döndürdü!
Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...
Suriyelilerin bayram izni tartışılıyordu! Göç İdaresi Başkanı Ünlü'den açıklama geldiSuriyelilerin bayram izni tartışılıyordu! Göç İdaresi Başkanı Ünlü'den açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
güneş tutulması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor! Artık e-Devlet’te…

Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor! Artık e-Devlet’te…

Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...

Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...

"Müjdeler olsun" diyerek duyurdu! Geliyor...

"Müjdeler olsun" diyerek duyurdu! Geliyor...

'Ablam beni kocamla aldatıyor' lafına pes dedirten savunma

'Ablam beni kocamla aldatıyor' lafına pes dedirten savunma

DEVA Partisi lideri Babacan'ın seçim çıkışı çok konuşulmuştu! Bahçeli'den dikkat çeken yorum: 'Çok zekice'

DEVA Partisi lideri Babacan'ın seçim çıkışı çok konuşulmuştu! Bahçeli'den dikkat çeken yorum: 'Çok zekice'

İlginizi Çekebilir

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Kendisini soyan kadını hapse attırmıştı! Bomba açıklama

Kendisini soyan kadını hapse attırmıştı! Bomba açıklama

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.