2022'nin ilk güneş tutulması için geri sayım başladı! Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, ne kadar sürecek?

Yılın ilk güneş tutulması merakla bekleniyor. 2022'nin ilk güneş tutulmasına ise sayılı günler kaldı. Hatta artık saatler var bile diyebiliriz. İşte 2022'nin ilk güneş tutulması için merak edilen her şey...

2022'NİN İLK GÜNEŞ TUTULMASI GERÇEKLEŞECEK

Forbes'in haberine göre, parçalı güneş tutulması evrensel saatle 20.41'de yüzde 54'lük maksimum kararmaya ulaşacak.

NERELERDEN İZLENEBİLECEK, NE KADAR SÜRECEK?

Antarktika ve Güney Amerika'da izlenebilecek 2022'nin ilk güneş tutulması yaklaşık 4 saat sürecek.

Çoğunlukla Şili'nin batı kıyısında görülecek parçalı güneş tutulması sırasında, gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluşacak.

Parçalı güneş tutulmasının ardından 16 Mayıs'ta "Kanlı Ay" olarak da bilinen tam ay tutulması gerçekleşecek.

Bir sonraki parçalı güneş tutulması ise 25 Ekim'de meydana gelecek. (AA)

