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2022 yılının şimdiye kadarki en iyi bebek ürünleri ve önerileri

28.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek arabası, puseti, ana kucağı... Eğer bebek sahibiyseniz ya da bebek bekliyorsanız bilirsiniz. Birçok ürün arasından hangi birini almanız gerektiğine bir türlü karar veremiyorsunuz, değil mi? Tabii bitmeyen ihtiyaçlar da cabası. Yine de korkmayın! 2022 yılının en iyi bebek ürünlerini listelediğimiz yazımızla karşınızdayız. Haydi, vakit kaybetmeden listemizde neler var neler yok, incelemeye başlayalım.

2022 yılının şimdiye kadarki en iyi bebek ürünleri ve önerileri

İçindekiler

  • 1. 2022 yılının en iyilerinden: Chicco Goody Plus Bebek Arabası
  • 2. Bagi Capucci Otomatik Sallanan Ana Kucağı ile bebeğinizin huzurlu uykularına tanıklık edin
  • 3. Bebeğinizin güvenliği her şeyden önemli, Bebevo VM903 Bebek Monitörü
  • 4. Momstar Oto Koltuğu Aktivite Tepsisi sayesinde çocuğunuz artık seyahatlerde sıkılmayacak
  • 5. Chicco EasyFit Ergonomik Kanguru ile bebeğiniz yatağındaymış gibi hissetsin
  • 6. Maksimum hijyen arayan annelere özel, Korbell Bebek Bezi Çöp Kovası Sistemi
  • 7. Her an yanınızda, Güler Ticaret Ksburda Bebek Bakım Çantası
  • 8. İster ofiste ister seyahatte, Lansinoh Kompakt Tekli Elektrikli Göğüs Pompası

Ebeveynler için bebeklerine özel aldıkları ürünlerin hem pratik hem kullanışlı olması oldukça önemli. Özellikle günün yoğunluğu arasında bebeklerin karşılanamayan bazı ihtiyaçları için özel tasarlanan birçok bebek ürünü bulunuyor. Siz de hayatınızı ciddi anlamda kolaylaştıracak bebek ürünleri istiyorsanız listelediğimiz ürünleri çok seveceksiniz! Hazırsanız, bu ürünleri hep birlikte keşfedelim.

1. 2022 yılının en iyilerinden: Chicco Goody Plus Bebek Arabası

2022 yılının şimdiye kadarki en iyi bebek ürünleri ve önerileri

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Bebek sahibi ebeveynlerin alırken en çok dikkat ettiği ürünlerden olan ve âdeta hayat kurtaran bebek arabalarının kaliteli, uzun ömürlü olması oldukça önemli. 2022 yılının en iyi bebek arabaları listesinde bulunan Chicco Goody Plus Bebek Arabası, tek tuşla kapanıyor. Bu sayede toplu taşıma kullanan anne ve babaların işini kolaylaştırıyor. Geniş koltuğa sahip ürün; bebeğinizin gün boyu konforlu dakikalar geçirmesine yardımcı olmakla kalmıyor, tamamen yatırılabilir sırtlık ayarıyla bebeğinizin rahat uyku uyumasına da olanak tanıyor. Ürün, UV50+ korumalı genişletilebilir tentesiyle her durum için kullanım rahatlığı sunuyor. Deriden tutma kolu sayesinde ürünü yıllarca kullanılıyor.

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2. Bagi Capucci Otomatik Sallanan Ana Kucağı ile bebeğinizin huzurlu uykularına tanıklık edin

2022 yılının şimdiye kadarki en iyi bebek ürünleri ve önerileri

Rahatlık ve konforu bir arada yaşamak isteyen ebeveynler için yenilikçi tasarımıyla kullanıcılarının karşısına çıkan Bagi Capucci Otomatik Sallanan Ana Kucağı, otomatik sallanma fonksiyonuyla bebeğinizin güvende hissetmenize yardımcı oluyor. Ayarlanabilir hız ve 10 farklı melodi bulunduran ürün sayesinde bebeğiniz keyifle uyurken siz de rahatlıkla ev işlerini tamamlayabilirsiniz. Ürün, uzaktan kumanda ve Bluetooth bağlantısıyla kontrol edilebiliyor. Bulundurduğu dolgulu minder ve baş desteği sayesinde bebeğinize kendi yatağındaki huzuru veriyor. Aynı zamanda bebeğinizi tak çıkar özellikli sineklik ile koruyor. Ergonomik tasarımdaki ürünü her yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

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3. Bebeğinizin güvenliği her şeyden önemli, Bebevo VM903 Bebek Monitörü

2022 yılının şimdiye kadarki en iyi bebek ürünleri ve önerileri

3.2 inç büyüklüğündeki monitörü ve geniş açılı CMOS kameralı Bebevo VM903 Bebek Monitörü sayesinde bebeğinizi uykusunda gönül rahatlığıyla takip edebilirsiniz. VOX moduna sahip ürün, bebeğiniz ses çıkarmadığı anlarda LCD ekranını kapatarak ürünün pil ömrünü artırmaya yardımcı oluyor. Bebeğinizin sesini duyduğu anda aktif duruma gelen cihazın düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç farklı hassasiyet seviyesini kendinize göre ayarlayabilir, ürünün düşük veya şiddetli seste devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kamera ünitesinde bulunan sekiz adet yüksek yoğunluklu kızılötesi LED sayesinde otomatik olarak gece görüşü olanağı tanıyor.

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4. Momstar Oto Koltuğu Aktivite Tepsisi sayesinde çocuğunuz artık seyahatlerde sıkılmayacak

2022 yılının şimdiye kadarki en iyi bebek ürünleri ve önerileri

Araba yolculuklarında çocuklarınız sıkılıyor veya onlara yemek yedirmekte zorlanıyorsanız sıradaki ürün, tam size göre. Oldukça fonksiyonel olan ürün; resim çizme, boyama yapma ve mama yeme gibi aktiviteler için kullanılabiliyor. Üzerinde yer alan telefon koyma bölmesiyle çocuğunuz arka koltuktayken bile sıkılmadan çizgi filmlerin tadını doyasıya çıkarabiliyor. Üstelik size de sadece konforlu sürüş deneyimi yaşamak kalıyor. Siyah, lacivert ve sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcılarına sunulan ürün, kaliteli ve uygun fiyatıyla da ebeveynlerin ilk tercihi olmaya aday.

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5. Chicco EasyFit Ergonomik Kanguru ile bebeğiniz yatağındaymış gibi hissetsin

2022 yılının şimdiye kadarki en iyi bebek ürünleri ve önerileri

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Bebek ürünleri söz konusu olduğunda akla ilk gelen markalardan Chicco, EasyFit Ergonomik Kanguru'suyla ebeveynlerin yardımına koşuyor. Bebeğinizin fizyolojik ve gelişimsel özelliklerini dikkate alarak tasarlanan ürün, geniş oturma koltuğu sayesinde yolculuk esnasında bebeğinize uygun oturma pozisyonu sunuyor. Bebeğinizin doğru duruşunu destekleyen pediatri onayına sahip ürün, kolay giyiliyor ve ona herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Ürünü kullanmadığınız zamanlarda katlayıp pusetin altında saklayabilir veya çantasına yerleştirebilirsiniz. Ayrıca ürünün zevkine göre tercih edebileceğiniz dört farklı rengi daha bulunuyor.

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6. Maksimum hijyen arayan annelere özel, Korbell Bebek Bezi Çöp Kovası Sistemi

2022 yılının şimdiye kadarki en iyi bebek ürünleri ve önerileri

Bebeklerin katı mama dönemine geçtiği sırada bezlerinde oluşan o kötü koku, neredeyse tüm ebeveynlerin ortak derdi olsa gerek. Bebek bakımda fazlasıyla önemli olan hijyeni, Korbell Bebek Bezi Çöp Kovası Sistemi'yle rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Kokuyu hapseden özellikteki çöp kovası, kirli bez nedeniyle banyoda oluşan kötü kokulara son veriyor. Geniş kapağı ve pedal sistemiyle elleriniz üniteye değmeden çöpünüzü atabiliyor, geniş depolama olanağıyla da çöp kovasını devamlı boşaltmak durumunda kalmıyorsunuz. Kapak kilitleme fonksiyonu da bulunan ürün, bebeklerinizin kovaya ulaşmasını engelliyor. Diğer modellerine göre çok daha fazla bez kapasitesine sahip olan üründen mutlaka satın almalısınız.

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7. Her an yanınızda, Güler Ticaret Ksburda Bebek Bakım Çantası

2022 yılının şimdiye kadarki en iyi bebek ürünleri ve önerileri

Bebek bezi değiştirmek her nerede olursa olsun hiç şüphesiz anne babaların en büyük derdi. Her an ihtiyaç duyulan krem, bez, pudra, ıslak mendil gibi birçok ürünü aynı anda saklayabileceğiniz ve yanınızda götürebileceğiniz Güler Ticaret Ksburda Bebek Bakım Çantası; hemen her şeyi içinde bulunduruyor. Ürün; yastıklı alt değiştirme minderi, silinebilir süngerli pedi ve eşyalarınızı koyabileceğiniz bölmeli çantasının yanı sıra bütçe dostu fiyatıyla da ebeveynlerin kalbini fethediyor. Bebeğinizin sağlığını düşünerek tasarlanmış yastıklı minderi, konforunu da ön planda tutuyor.

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8. İster ofiste ister seyahatte, Lansinoh Kompakt Tekli Elektrikli Göğüs Pompası

2022 yılının şimdiye kadarki en iyi bebek ürünleri ve önerileri

Günün koşuşturması içinde çocuğunu emzirmekte zorlanan anneler için özel olarak tasarlanan Lansinoh Kompakt Tekli Elektrikli Göğüs Pompası; iş yerinde, tatilde ya da yolculukta annelerin bir numaralı yardımcısı. Etkili vakum gücüne sahip ürün, minimal tasarımı ve az aksesuarıyla konforlu kullanım imkânı yaratıyor. Beş farklı vakum seviyesiyle sağladığı maksimum rahatlığın yanında kolay kurulum ve hızlı temizlik imkânı da sunuyor. Böylelikle zamandan tasarruf ettiriyor. Her iki göğüsten eşit zamanda süt sağmanızı kolaylaştırırken üst seviyede anne sütü sağıyor. Üç farklı sağım şekli ve sekiz ayrı emiş gücü sayesinde anneler, kendilerine en uygun modu seçebiliyor.

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