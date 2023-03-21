HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2023 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta? Teravih namazı nasıl kılınır? Diyanet 2023 imsakiyesi

2023 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta? Teravih namazı nasıl kılınır? Diyanet 2023 imsakiyesi

21.03.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına sayılı günler kala teravih namazı hakkında araştırmalar da hız kazandı. İlk teravih namazı ne zaman? Teravih namazı nasıl kılınır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diyanet tarafından paylaşılan Ramazan İmsakiyesi ile iftar, sahur, imsak vakitleri belli olurken ilk teravih 2023 tarihi ve saati de ortaya çıktı. Peki, 2023 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta? Teravih namazı nasıl kılınır? İşte Diyanet 2023 imsakiyesi...

2023 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta? Teravih namazı nasıl kılınır? Diyanet 2023 imsakiyesi

İlk teravih namazı saati ve teravih namazı kılınışı internette araştırılıyor. İlk teravih namazı ile Ramazan ayı başlayacak. Bilindiği üzere teravih namazı sünnet-i müekkede kabul edilir ve cemaatle ya da tek başına 20 rekat kılınır. Diyanet, Cemaat ile kılınmasının daha makbul olduğunu belirtmiştir. Her iki rekatta ara verilebilir ya da her dört rekatta ara verilerek kılınabilmektedir. Peki 2023 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta? Teravih namazı nasıl kılınır? Ayrıntılar haberimizde...

2023 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.

teravih-namazini-20-rekat-kilmak-sart-mi-teravih-14837691_2844_amp

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

Niyet:

Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya.” Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

  1. Rekat

Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

  1. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

ayasofya-camii-aa-1803494_2

  1. Rekat

"Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

  1. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bunu üzülerek söylemek istiyorum' diyerek açıkladı: Çalışmıyor'Bunu üzülerek söylemek istiyorum' diyerek açıkladı: Çalışmıyor
Seçim iddiası çok konuşulacak! "AK Parti'nin ve CHP'nin içindeki anketçiler de biliyor"Seçim iddiası çok konuşulacak! "AK Parti'nin ve CHP'nin içindeki anketçiler de biliyor"
Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar!Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar!
Anahtar Kelimeler:
evde teravih namazı nasıl kilinir

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Babacan'dan Togg açıklamaları: Başarı ortaya çıktı, yerli otomobil denmesine...

Babacan'dan Togg açıklamaları: Başarı ortaya çıktı, yerli otomobil denmesine...

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.