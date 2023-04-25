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2023 kamu personeli seçme sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? KPSS sınav tarihleri belli oldu mu? 2023 ÖSYM takvimi

25.04.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 KPSS tarihleri kullanıcılar tarafından merak edildi. Kamu personeli olmak isteyen milyonlarca aday, kamu personeli seçme sınavı tarihini araştırıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok tarihte değişikliğe gidilmişti. Peki, 2023 kamu personeli seçme sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? KPSS sınav tarihleri belli oldu mu? İşte 2023 ÖSYM takvimi...

2023 kamu personeli seçme sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? KPSS sınav tarihleri belli oldu mu? 2023 ÖSYM takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Binlerce adayın katılacağı KPSS ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar için KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte memur olmak isteyenler için sınav detayları...

2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav takvimini açıkladı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

KPSS başvurusunu 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapamayanlar 6-7 Haziran 2023 geç başvuru gününde başvuru yapabilecek.

E-YDS sınav: 18 Mart 2023 saat 13:45 / Sonuç: 18 Mart 2023

YÖKDİL/1 sınav: 26 Mart 2023 / Sonuç: 14 Nisan 2023

MSÜ sınav: 2 Nisan 2023 / Sonuç: 17 Nisan 2023

YDS/1 sınav: 9 Nisan 2023 / Geç başvuru: 8 - 13 Mart / Sonuç: 4 Mayıs

TUS 1. dönem sınav: 15 Nisan 2023 / Sonuç: 12 Mayıs

STS Tıp 1. dönem sınav: 15 Nisan 2023 / Sonuç: 12 Mayıs

(e-YDS 2023/4 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınav: 15 Nisan 2023 / Sonuç: 15 Nisan

ALES/1 sınav: 16 Nisan 2023 / Geç başvuru: 10 - 13 Mart / Sonuç: 10 Mayıs

e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca sınav: 29 Nisan 2023 / Sonuç: 29 Nisan

YÖK Yeterlik sınav: 29 Nisan 2023 / Başvuru: 4 - 6 Nisan / Sonuç: 25 Mayıs

DİB-MBSTS sınav: 30 Nisan 2023 / Başvuru: 16-23 Mart / Sonuç: 18 Mayıs

İSG/1 sınav: 6 Mayıs 2023 / Geç başvuru: 6 Nisan / Sonuç: 1 Haziran

e-YÖKDİL/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınav: 6 Mayıs 2023 / Başvuru: 12 - 26 Nisan / Sonuç: 6 Mayıs

e-YÖKDİL/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri sınav: 7 Mayıs 2023 / Başvuru: 12 - 26 Nisan / Sonuç: 7 Mayıs

e-YÖKDİL/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınav: 20 Mayıs 2023 / Başvuru: 12 Nisan - 10 Mayıs / Sonuç: 20 Mayıs

MEB EKYS sınav: 21 Mayıs 2023 / Geç başvuru: 11-13 Mayıs / Sonuç: 9 Haziran

e-YDS/6 Almanca/Fransızca sınav: 21 Mayıs 2023 / Başvuru 18 Nisan - 10 Mayıs / Sonuç: 21 Mayıs

YDUS/1 sınav: 4 Haziran 2023 / Başvuru: 18 - 25 Nisan / Sonuç: 18 Temmuz

DUS/1 sınav: 4 Haziran 2023 / Başvuru: 14 - 24 Nisan / Sonuç: 6 Temmuz

STS Diş Hekimliği sınav: 4 Haziran 2023 / Başvuru: 14 - 24 Nisan / Sonuç: 6 Temmuz

e-YDS 2023/7 İngilizce sınav: 10 Haziran / Başvuru: 23 Mayıs - 1 Haziran / Sonuç: 10 Haziran

e-YDS 2023/8 Arapça/Rusça sınav: 11 Haziran 2023 / Başvuru: 18 Mayıs - 1 Haziran / Sonuç: 11 Haziran

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