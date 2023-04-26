2023 Kurban Bayramı tarihi ne, ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi günler? 2023 Diyanet takvimi

Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Tatil planı yapan kullanıcılar 2023 Kurban Bayramı tarihi ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. 4 gün boyunca kutlanan bayramın 9 gün olup olmayacağı da merak edilen bir diğer konu oldu. Bu yıl Kurban Bayramı haziran ayına denk geliyor. İşte ibadetlerini yerine getirmek isteyen ve tatil planları yapanlar için 2023 dini günler takvimi...

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.

İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. günü, Kurban Bayramı'nın başlangıç günüdür. Bu yıl Kurban Bayramı çarşamba günü başlıyor. Bu sebeple Kurban Bayramı tatilinin 9 güe çıkarılması bekleniyor. Tatilin uzatılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Kurban Bayramı Arefesi

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

