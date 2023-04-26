2023 Kurban Bayramı tarihi ne, ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi günler? 2023 Diyanet takvimi

Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Tatil planı yapan kullanıcılar 2023 Kurban Bayramı tarihi ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. 4 gün boyunca kutlanan bayramın 9 gün olup olmayacağı da merak edilen bir diğer konu oldu. Bu yıl Kurban Bayramı haziran ayına denk geliyor. İşte ibadetlerini yerine getirmek isteyen ve tatil planları yapanlar için 2023 dini günler takvimi...
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.
İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. günü, Kurban Bayramı'nın başlangıç günüdür. Bu yıl Kurban Bayramı çarşamba günü başlıyor. Bu sebeple Kurban Bayramı tatilinin 9 güe çıkarılması bekleniyor. Tatilin uzatılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi
21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)
27 Haziran 2023 Salı: Kurban Bayramı Arefesi
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)
19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili