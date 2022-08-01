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  4. 2023 seçimlerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Çok konuşulacak yanıt...

2023 seçimlerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Çok konuşulacak yanıt...

01.08.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube'da yayınlanacak olan Mevzular Açık Mikrofon programının ilk konuğu Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ oldu. Özdağ, 2023 genel seçimlerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalması halinde kimi destekleyeceği sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

2023 seçimlerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Çok konuşulacak yanıt...

Oğuzhan Uğur moderatörlüğünde, Mevzular Açık Mikrofon perşembe akşamı yayında olacak. Oğuzhan Uğur'un ilk konuğu ise Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ oldu. Özdağ, gençler tarafından sorulan sorulara çok konuşulacak yanıtlar verdi. Özdağ, programın kısa bir videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURA KALIRSA KİMİ DESTEKLEYECEK?

"2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalınması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan kalırsa kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Ümit Özdağ, "Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, hazırız." cevabını verdi.

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'SİZDEN OY İSTEMİYORUM'

Haziran 2023 genel seçimleriyle ilgili sözlerinin ardından "Bu ifadelerinizle birilerini incittiğinizi düşünmüyor musunuz?" şeklinde gelen soruyu da yanıtlayan Özdağ, soruyu soran kişiye "Sizden oy istemiyorum, sizi ikna etmek de istemiyorum." cevabını verdi.


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Ümit Özdağ Oğuzhan Uğur 2023 seçimleri

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