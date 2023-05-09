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2023 YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? 14 Mayıs Genel Seçimleri sandık başkanı, üye ve temsilci ücretleri

09.05.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK sandık görevlisi ücretleri merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri gerçekleşecek. Seçim sürecinde rol almak üzere, sandık başkanı, üyeler ve temsilciler atanacak. Peki, 2023 YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 14 Mayıs Genel Seçimleri sandık başkanı, üye ve temsilci ücretleri..

2023 YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? 14 Mayıs Genel Seçimleri sandık başkanı, üye ve temsilci ücretleri

YSK sandık görevlisi ücretleri sorgulamaları seçim günü öncesi hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine geri sayım devam ediyor. Sandık başında bulunarak oy kullanma sürecinde aktif rol alacak olan seçim görevlileri "Sandık görevlisi ücreti açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

SANDIK GÖREVLİSİ 2023 ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sandık görevlisi ücreti merak konusu oldu. Henüz başvurular alınmadığı için güncel ücretler de netleşmedi. 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapılmıştı.

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SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sandık görevlisi olma şartları ile ilgili bilgiler henüz yayımlanmadı.

Sandık görevlisi olmak isteyen kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak,

Adli sicil kaydı,

Öte yandan sandık görevlisi olmak için başvuru yapacak vatandaşların seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

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KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

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YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YSK sandık görevlisi başvuruları ile ilgili açıklaması yapıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.

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