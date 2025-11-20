2026 moda trendlerine şimdiden göz atmak ister misin?

1. İpek eşarplar 2026'ya damga vurmaya hazırlanıyor.

İpek eşarplar bu sezon podyumlara damgasını vurdu ve kravat, başörtüsü veya kemer olarak sayısız şekilde kullanıldı diyebiliriz. Çift eşarp stilini deneyebilirsin. Her görünüme anında sofistike bir hava katan basit ama çarpıcı bir numara.

2. Farklı tarzda yapılmış festival kombinlerine merhaba diyoruz.

Festival görünümleri elde etmek bilindiği gibi oldukça zor. Dışarısı buz gibiyken nasıl festival havası yakalanır ki? Victoria Beckham, bu süregelen stil ikilemine, allık tonlarında mini bir elbise ve üstüne bol bir ceket giyerek bir çözüm sunuyor. Bu tarza 2026'da sık denk geleceğiz.

3. Katmanlı giyim, artık tam anlamıyla taktiksel bir güç gösterisi haline gelecek.



2026’da katmanlı giyinmek sadece üşüyünce giyinmek mantığından tamamen çıkıyor ve adeta bir moda zeka testine dönüşüyor. İnce gömlek üstüne triko, üzerine hafif bir blazer, onu tamamlayan uzun bir palto… Katmanlar bir araya geldikçe hem renk hem doku hem de derinlik yaratıyor ve kombin kendiliğinden yükseliyor. Bu trendin gizli gücü, aynı parçayı defalarca farklı şekillerde kullanabilmeni sağlaması. Biraz uğraştırıcı olsa da buna değer.

4. Ultra büyük çantalar “her şeyimi yanımda taşırım” dönemini başlatıyor.



Bu yıl dev çantalar mikro çantaların mezuniyet törenine katılıp sahneyi tamamen ele geçiriyor. İçine laptop, kitap, şarj aleti, bir kilo mandalina koysan yine kapanır resmen. Şehir insanının kaotik ruhuna birebir uyuyor zira seni hazırlıklı insan ilan ediyor. Hem stilin ciddi görünürken hem de pratikliğin tavan yapıyor. Sokakta yürürken çantanla yer çekimine meydan okumak bambaşka bir güç fantezisi açıkçası. 2026 yılı renkli geçeceğe benziyor.

5. Kısa ceket ve ona uyumlu pantolonlar da trendlerde kendisine yer bulacak.



Mükemmel dengeyi yakalayan bir görünüm için uyumlu kısa ceket ve pantolon, gelecek yılın trendleri arasında olacak. Üzerine de tabii ki uzun kaşe kaban alınmalı.

6. Bol paça pantolonlar kalıcı olacak.

Bol paça modeller hareket alanını genişlettiği için gün boyu insana kendini hafif hissettiriyor. Neyse ki moda da rahatlıktan yana. 2026 trendleri arasında bol paça pantolonlar ışıl ışıl parlıyor. Ayrıca bacak boyunu uzatarak uzun boy ilüzyonu da yaratıyor. Basic bir tişörtle bile çok şık görünmeyi başarıyorlar. Bir diğer gizli avantajları da her vücut tipine zahmetsizce uyum sağlamaları.

7. Trençkotlar 2026 modasının gözdelerinden olmaya hazırlanıyor.

Trençkot, geçiş mevsimleri için vazgeçilmez bir parça olmaya devam ediyor. 2026’da trençkotlar öyle bir geri dönüyor ki sanki yıllardır arka sahnede bekleyip şimdi çıkış yapmaya hazırlanıyorlar. Klasik bej rengi hala tahtını koruyacak olsa da bu kez keskin omuzlar, kuşak detayları ve modern dokularla çok daha karakter sahibi bir hale gelecek.

8. Asimetrik elbiseler 2026’da özgünlüğün ve cesaretin en güçlü ifadesi olacak.



Asimetrik kesimler bu yıl ciddi bir atılım yapacak. Bir omzu açık bir omzu kapalı, bir taraf kısa bir taraf uzun… Kurallar yok, özgürlük var! Bu tasarımlar hem hareketli görünüyor hem de dinamizm taşıyor. Işığı farklı açılardan yakaladığı için de her fotoğrafta ayrı güzel çıkıyorsun.

9. Yüksek bel etekler 2026’da zarafetin en net ifadesi olacak.

Yüksek bel etekler hem zarafet hem özgüven demek! Kalem etekler, kloş modeller, midi formlar… Hepsinde bir düzen, bir plan, bir iddia var. Bu etekler beli ortaya çıkararak duruşunu daha güçlü gösteriyor. Kombinlerde basit parçalarla bile kendini ön plana çıkarabiliyorsun. Yine işimize yarayan bir trend yani!

10. Huni yaka deri ceketleri sokaklarda çok sık göreceğiz.

Deri ceketler her zaman baharın vazgeçilmezi olmuştur. Bu sezon, huni yaka silueti klasik stile modern bir dokunuş katıyor. Asimetrik bir üst, hacimli balon pantolon ve şık topuklu ayakkabılarla kombinleyerek, düşündüğünden daha kolay taşıyabileceğin heykelsi bir görünüm elde edebilirsin. Sadece biraz cesaret!