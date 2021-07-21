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2032 Olimpiyatları Brisbane'de yapılacak

21.07.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 2032 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Avustralya'nın Brisbane şehrinde düzenleneceğini açıkladı.

2032 Olimpiyatları Brisbane'de yapılacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 2032 Olimpiyat Oyunları'nın Avustralya'nın Brisbane şehrinde düzenleneceğini açıkladı.

Komite'den yapılan açıklamada, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından oy birliğiyle alınan kararla, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Brisbane kentinde düzenleneceği belirtildi.

IOC önündeki tek aday kent Brisbane olduğundan sonuç sürpriz olmadı.

1956'da Melbourne ve 2000'de Sydney'in ardından Brisbane ile Avustralya üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

Paralimpik Oyunları da ikinci kez Avustralya'da düzenlenmiş olacak.

Brisbane Olimpiyatları'nın 5 milyar dolarlık maliyetinin olması bekleniyor. Bunun büyük kısmının bilet satışları, sponsorluklar ve yayın hakları satışından karşılanması öngörülüyor.

Brisbane olimpiyatları

Olimpiyatlar'dan 17 milyar dolar gelir sağlanması beklendiği ifade ediliyor.

Dört yılda bir yapılan Olimpiyatlar geçen yıl Covid salgını nedeniyle düzenlenememişti.

Olimpiyat Oyunları bu yıl 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Tokyo'da yapılacak.

2024 Olimpiyatları Fransa'nın başkenti Paris'te, 2028 ise ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek.

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