21/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 21/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu içerisinde pek çok farklı konu hakkında kural bulunur. Bu kurallara riayet edilmemesi hâlinde cezanın kime ne kadar uygulanacağı ya da başka yaptırımları olup olmadığı gibi hususlar yer alır. Kanun tarafından belirlenmiş olan bu kurallara uymak trafiği daha güvenli bir hâle getirirken aynı zamanda trafiğin daha düzenli ve kontrol edilebilir olmasını sağlar.

21/5 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu içerisinde trafik ve trafikte bulunan araçlar için olan kurallar kadar hurdaya çıkmış araçlar hakkında da kurallar bulunur. Bu kurallardan birisi de 21/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusudur. 21/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak hurdaya çıkan araçların trafikte olmamasıyla alakalıdır. 21/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca hurdaya çıkmış olan araçların trafikte kullanılması yasaktır. Aracın mülkiyeti kamuya geçirilinceye kadar araç trafikten men edilir. Ayrıca hurdaya çıkmış araca mülki amir tarafından el konulur ve mülkiyeti kamuya geçirilir.

21/5 trafik cezası kimlere uygulanır?

21/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu hurdaya çıkmış aracın kara yolunda bulunması ve kullanılması yasaktır. 21/5 trafik cezasına göre sürücüler tarafında hurdaya çıkarılmış olan aracın kullanılması hâlinde gerekli cezai işlem uygulanmaktadır. Ayrıca amirler tarafından araca el konulur. 21/5 trafik cezası bu kurala riayet etmeyen sürücülere uygulanır.

21/5 trafik cezası tutarı nedir?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre 21/5 trafik kuralı ihlal edildiğinde sürücülerin belirli bir miktarda ceza tutarı ödemesi gerekmektedir. Trafik kuralına göre ödenmesi gereken miktarda değişiklik gösterebilmektedir. 21/5 trafik cezası tutarı ise 8.190 TL’dir. Ancak tebliğ edilen tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenen cezalarda %25 indirim uygulanmaktadır. Bu doğrultuda 21/5 trafik cezası tutarı %25 indirimli olarak 6.142,50 TL şeklinde ödenebilir.