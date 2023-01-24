HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 21/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 21/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

21/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 21/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20.01.2023 04:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte uyulması gereken birçok kural vardır. Bu kurallar trafiği hem sürücüler hem de yayalar ve çevre için daha güvenli bir hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Trafik kurallarına uyulmaması hâlinde kişilere gerekli cezai işlem uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu bu kuralları detaylı bir şekilde açıklamış ve yaptırımları belirtilmiştir. Bu trafik kurallarından biri de 21. madde içerisinde bulunan 21/5 trafik cezasıdır. Peki, 21/5 trafik cezası tutarı ne kadar?

21/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 21/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu içerisinde pek çok farklı konu hakkında kural bulunur. Bu kurallara riayet edilmemesi hâlinde cezanın kime ne kadar uygulanacağı ya da başka yaptırımları olup olmadığı gibi hususlar yer alır. Kanun tarafından belirlenmiş olan bu kurallara uymak trafiği daha güvenli bir hâle getirirken aynı zamanda trafiğin daha düzenli ve kontrol edilebilir olmasını sağlar.

21/5 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu içerisinde trafik ve trafikte bulunan araçlar için olan kurallar kadar hurdaya çıkmış araçlar hakkında da kurallar bulunur. Bu kurallardan birisi de 21/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusudur. 21/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak hurdaya çıkan araçların trafikte olmamasıyla alakalıdır. 21/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca hurdaya çıkmış olan araçların trafikte kullanılması yasaktır. Aracın mülkiyeti kamuya geçirilinceye kadar araç trafikten men edilir. Ayrıca hurdaya çıkmış araca mülki amir tarafından el konulur ve mülkiyeti kamuya geçirilir.

İlginizi Çekebilir

21/1 trafik cezası nedir?

21/1 trafik cezası nedir?

 20/1-d-8 trafik cezası nedir?

20/1-d-8 trafik cezası nedir?

 20/1-d trafik cezası nedir?

20/1-d trafik cezası nedir?

 20/1-a/1 trafik cezası nedir?

20/1-a/1 trafik cezası nedir?

 18 trafik cezası nedir?

18 trafik cezası nedir?

21/5 trafik cezası kimlere uygulanır?

21/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu hurdaya çıkmış aracın kara yolunda bulunması ve kullanılması yasaktır. 21/5 trafik cezasına göre sürücüler tarafında hurdaya çıkarılmış olan aracın kullanılması hâlinde gerekli cezai işlem uygulanmaktadır. Ayrıca amirler tarafından araca el konulur. 21/5 trafik cezası bu kurala riayet etmeyen sürücülere uygulanır.

21/5 trafik cezası tutarı nedir?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre 21/5 trafik kuralı ihlal edildiğinde sürücülerin belirli bir miktarda ceza tutarı ödemesi gerekmektedir. Trafik kuralına göre ödenmesi gereken miktarda değişiklik gösterebilmektedir. 21/5 trafik cezası tutarı ise 8.190 TL’dir. Ancak tebliğ edilen tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenen cezalarda %25 indirim uygulanmaktadır. Bu doğrultuda 21/5 trafik cezası tutarı %25 indirimli olarak 6.142,50 TL şeklinde ödenebilir.

İlginizi Çekebilir

17 trafik cezası nedir?

17 trafik cezası nedir?

 16 trafik cezası nedir?

16 trafik cezası nedir?

 14/1-b trafik cezası nedir?

14/1-b trafik cezası nedir?

14/1-a trafik cezası nedir?

14/1-a trafik cezası nedir?

 13 trafik cezası nedir?

13 trafik cezası nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Milyonlarca lira harcadı! Harabe oteli ayağa kaldırdı... İş insanı aldığı haberle şoke olduMilyonlarca lira harcadı! Harabe oteli ayağa kaldırdı... İş insanı aldığı haberle şoke oldu
'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
trafik cezalari

En Çok Okunan Haberler

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Finlandiya'dan flaş açıklama: Bir süre ara verelim!

Finlandiya'dan flaş açıklama: Bir süre ara verelim!

Sinan Ateş sorusuna böyle tepki verdi: İşine bak!

Sinan Ateş sorusuna böyle tepki verdi: İşine bak!

Sinan Ateş'in eşinden yeni paylaşım: "İsterse kıyamet kopsun"

Sinan Ateş'in eşinden yeni paylaşım: "İsterse kıyamet kopsun"

Özel harekat polisi eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detay

Özel harekat polisi eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detay

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.