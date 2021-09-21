21 Eylül günlük burç yorumları: Şanslı bir dolunay gerçekleşiyor! 21 Eylül'de burçları neler bekliyor?

21 Eylül Salı sabahında Ay Balık burcunda seyahatine devam ediyor. Sabaha karşı şifalı bir balık dolunayı gerçekleşti. Ana temaları merhamet, iyimserlik, cömertlik ve güzel haberler olan bu dolunay sürecinde Ay Neptün kavuşumu ile birlikte Merkür, Jüpiter üçgeni yaşıyoruz. Bugün Koç burcu sağlıkla ilgili destekler alırken, Kova burcu finansal şanslar elde edebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün gece saatlerinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle ruhen ve bedenen şifalanacağınız bir döneme gireceksiniz. Sağlıkla ilgili destekler alabileceğiniz gibi spiritüel konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Manevi değerler sizin için daha önemli hale gelebilir. Yurtdışı bağlantılı işler, işinizi büyütme ve geniş kitlelere duyurmaya dair projeler bugünlerde gündeminizde olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün gece saatlerinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle arkadaşlık ilişkilerinizde anlayışlı, kabul edici olmanız gerekebilir. Katılacağınız kalabalık ortamlardan farklı insanlarla tanışabilirsiniz. Bugünlerde daha gizemli veya içe kapanık insanlarla tanışabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün gece saatlerinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle beklediğiniz veya sizi beklemeye alan durumlar var ise bugünlerde bu bekleyiş sonlanacaktır. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili destekler alınabilir ve şifa çalışabilir. Aile büyükleriniz için fedakarlık gösterebilir ve bu kişilere daha şefkatle yaklaşabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün gece saatlerinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle daha hassas ve duygusal olabilirsiniz. Dış koşullardan daha hızlı etkilenebilirsiniz. İlişkilerinizde karşınızdaki kişilere göre hareket edebilir ve aksiyon alabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün gece saatlerinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle krediler, vergiler, zorunlu ödemeler ve borçlanmalarla ilgili süreçlerle meşgul olabilirsiniz. Alacak-verecek hesapları yapabilir, borçlanma ve taksitlerle satın alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Unutulmuş ödemeler de bugünlerde karşınıza gelebilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün gece saatlerinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle ilişkilerinizde bir tamamlanma gündeme gelebilir. Duygularınızda netleşmeye başlayabilir ve ilişkinizle ilgili bir adım atabilirsiniz. Bu adım duygusal bir itiraf, bir teklif durumunu ortaya çıkarabilir. Özellikle sorunlu veya kopuk ilişkilerde adım atmanız pozitif sonuçlar doğurabilir. Geçmişi düşünerek, geçmiş deneyimlerinizden faydalanarak hareket etmeye meyillisiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün gece saatlerinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle beden sağlığınıza özen göstermeniz, abartılı yemeklerden, bağımlılıklar ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanız gerekiyor. İş hayatında ve günlük yaşamınızda ilahi şanslar ve korunmalar olabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün gece saatlerinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle ilahi adalet durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Nasibiniz ve kısmetiniz farklı alanlarda önünüze gelebilir. Akışı ve şartları zorlamadan kaderin size sunduğunu kabul etme gerekliliği doğabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün gece saatlerinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle ilişkilerdeki dargınlıklar giderilebilir, ailenizle de daha şefkat ve anlayış dolu ilişkiler kurabilirsiniz. Kalıcı yatırımlar ve birikimler, taşınmaz mallarla ilgili konular ortaya çıkabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün gece saatlerinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle bir süredir üzerine kafa yorduğunuz, araştırma yaptığınız veya planlama içinde olduğunuz konularda tamamlanma sağlayabilirsiniz. Harekete geçeceğiniz bir gün.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün gece saatlerinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle finansal bir şans elinize geçebilir. Satın alımlar yapabilir, elinizdeki paranın bereketlendiğini fark edebilir, bolluk ve bereket çalışmalarınızdan sonuç alabilirsiniz. Şükür ve kabul enerjisi içinde olmanız bugün size yeni ve kadersel kapılar açabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün gece saatlerinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle sağlığınızla ilgili hassasiyetler sonlanabilir ve şifa enerjisi çalışmaya başlayabilir. Ruhen ve bedenen daha iyi olmak isteyebilir, nitekim daha iyi hissedeceğiniz şeyleri yaparak da enerjinizi toplayabilirsiniz. Şansınız, beklenmedik yerlerde kapınızı çalabilir.



