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21 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2022 Pazartesi

21.03.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi haftanın ilk gününde de arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesinti yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 21 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 21 Mart 2022 Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi olup olamayacağına ilişkin detaylar haberimizde...

21 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2022 Pazartesi

21 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet adresinde güncel listeye her gün yer yer veriyor. Peki 21 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 21 Mart 2022 Pazartesi günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde.

21 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

21 Mart 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 21 MART 2022 PAZARTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ
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