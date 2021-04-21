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21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Covid-19 vaka ve ölü sayılarında son durum

21.04.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Nisan son dakika koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. 20 Nisan'da 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. İşte, 21 Nisan korona tablosu detayları...

21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Covid-19 vaka ve ölü sayılarında son durum

21 Nisan korona tablosu vaka ve hasta sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden son dakika korona tablosu vaka sayısı ve vefat eden hasta sayısını paylaşıyor. Peki, 21 Nisan'da koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte, ayrıntılar...

21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 398 oldu, 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.

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20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

20 Nisan'da Türkiye'de 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

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Bugün ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs testi

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