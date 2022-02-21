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21 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Şubat 2022 Pazartesi

21.02.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. İSKİ, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacak ilçe ve noktaları her gün güncel olarak paylaşıyor. Peki 21 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 21 Şubat 2022 Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

21 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Şubat 2022 Pazartesi

21 Şubat su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden beri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) web sitesinde bakım ve çalışmalar sebebiyle su kesintisi olacak ilçelerin güncel bilgilerine yer veriyor. Bu kapsamda 21 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 21 Şubat Pazartesi günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

21 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR?

21 Şubat 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İSKİ
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imamoğlu % 150 zam yapacaktı yapamadı sular gelmez kolay kolay

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