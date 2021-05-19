HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 21 yaşındaki genç dövülerek öldürüldü: 8 kişi tutuklandı

21 yaşındaki genç dövülerek öldürüldü: 8 kişi tutuklandı

19.05.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Silifke ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından dövülüp, bıçaklanan Hazar Tömbül (21) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 8’i tutuklandı.

21 yaşındaki genç dövülerek öldürüldü: 8 kişi tutuklandı

Silifke ilçesinin Say Mahallesi’nde 14 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Hazar Tömbül ile husumetli olduğu kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

YAKINLARI DA YARALANDI

Kavga sırasında grup, Tömbül’ü dövüp, bıçakladı. Hazar Tömbül kanlar içinde yere yığılırken, grup, olayı haber alıp gelen yakınlarını da arbedede yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hazar Tömbül’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tömbül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Silifke Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
Sahiller doldu taştı! Akın ettilerSahiller doldu taştı! Akın ettiler
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan, Özışık kardeşlere suç duyurusu

Soylu'dan, Özışık kardeşlere suç duyurusu

Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

Korkunç! Görevi başında intihar etti

Korkunç! Görevi başında intihar etti

Bilim Kurulu üyesi uyarıp açıkladı: Daha çok kapanma görürüz

Bilim Kurulu üyesi uyarıp açıkladı: Daha çok kapanma görürüz

"Türk müsünüz?" sorusuna yanıt: İsteyen kapalı gezer isteyen...

"Türk müsünüz?" sorusuna yanıt: İsteyen kapalı gezer isteyen...

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.