22-28 Temmuz haftalık burç yorumları

KOÇ
22-28 Temmuz haftasına başladığınızda uzun süredir beklediğiniz güzel enerji üstünüzde olacak. Kendinize güveninizin tam olduğu bu hafta çekiciliğinizle de göz doldurabilirsiniz. Kendinizde yapacağınız değişimler olumlu olacaktır. DEVAMI
BOĞA
22-28 Temmuz haftasına başladığınızda geçmiş bir türlü peşinizi bırakmıyor olabilir. Merkür retrosunun da devam etmesi geçmişteki ilişkinizden hala haber alabileceğinizi gösteriyor. Melankolik bir ruh halinde olabilirsiniz. DEVAMI
İKİZLER
22-28 Temmuz haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Tutulmanın gerginliğinden sonra bu hatanın başı sizlere iyi gelecektir. Sosyal yönünüzle girdiğiniz ortamlarda dikkatleri üzerinize çekeceksinizdir. DEVAMI
YENGEÇ
22-28 Temmuz haftasına başladığınızda kariyer hayatınız sizler için öncelikli olabilir. Bu pozitif haftada sizler de yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yöneticinizin desteğiyle de terfi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız hedefleriniz için artık harekete geçmeye cesaretiniz olacaktır. DEVAMI
ASLAN
22-28 Temmuz haftasına olumlu bir başlangıç yapıyorsunuz. Tek yapmanız gereken kafanızdaki olumsuz düşüncelerden kurtulmak olmalıdır. İyimser olduğunuzda göreceksiniz ki her şey yolunda gitmeye başlayacaktır. DEVAMI
BAŞAK
22-28 Temmuz haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınıza vakit ayırabilirsiniz. Özellikle ödemeniz gereken krediler, faturalar vaktinizi alabilir. Eşinizin maddi durumuyla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Miras konunuz varsa peşini bırakmayın, savaştıkça sizin lehinize dönecektir. DEVAMI
TERAZİ
22-28 Temmuz haftasına başladığınızda sevdiğiniz kişi önceliğiniz olacaktır. Stresli geçen bir haftadan sonra bu haftanın başında evlilik ve ilişki konularınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortaklıkla devam ettirdiğiniz işinizde de verdiğiniz emeklerin karşılığını göreceksinizdir. DEVAMI
AKREP
22-28 Temmuz haftasına başladığınızda çalışma hayatınız bir adım daha öne çıkabilir. Gergin geçen bir haftadan sonra bu hafta iş hayatınızda olumlu destekler alıyor olacaksınız. Sağlığınızda da pozitif yönde gelişmeler kaydedebilirsiniz. İçinize kapanmak yerine bu hafta savaşçı ruhunuz öne çıkacaktır. DEVAMI
YAY
22-28 Temmuz haftasına başladığınızda çocuğunuzla ilgili konular gündemde olabilir. Ayrıca şansınızın açık olacağı bir başlangıç yaptığınız bu hafta içerisinde aşk hayatınızda da sürprizler yaşayabilirsiniz. Tutkulu bir birlikteliğe adım atabilirsiniz. DEVAMI
OĞLAK
22-28 Temmuz haftasına başladığınızda enerjinizi ailenize ve evinize harcayabilirsiniz. Olumsuz giden durumlar teker teker düzelmeye başlayabilir. Sizin yapıcı tavrınız aile içindeki gerginliklere son verecektir. DEVAMI
KOVA
22-28 Temmuz haftasına başladığınızda sosyal yönünüz sayesinde hem tempolu hem de keyifli bir haftaya başlıyor olacaksınız. Kurduğunuz yeni ilişkiler sayesinde iş ve eğitim hayatında güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. DEVAMI
BALIK
22-28 Temmuz haftasına başladığınızda genel olarak maddi meselelerinize odaklanabilirsiniz. Pozitif bir hafta başındayken gelirinizde artışlar olabilir. Bu maaşınızda veya aldığınız primdeki yükselişler neden olabilir. DEVAMI
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