22-28 Temmuz haftalık burç yorumları

KOÇ 22-28 Temmuz haftasına başladığınızda uzun süredir beklediğiniz güzel enerji üstünüzde olacak. Kendinize güveninizin tam olduğu bu hafta çekiciliğinizle de göz doldurabilirsiniz. Kendinizde yapacağınız değişimler olumlu olacaktır. DEVAMI BOĞA 22-28 Temmuz haftasına başladığınızda geçmiş bir türlü peşinizi bırakmıyor olabilir. Merkür retrosunun da devam etmesi geçmişteki ilişkinizden hala haber alabileceğinizi gösteriyor. Melankolik bir ruh halinde olabilirsiniz. DEVAMI İKİZLER 22-28 Temmuz haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Tutulmanın gerginliğinden sonra bu hatanın başı sizlere iyi gelecektir. Sosyal yönünüzle girdiğiniz ortamlarda dikkatleri üzerinize çekeceksinizdir. DEVAMI YENGEÇ 22-28 Temmuz haftasına başladığınızda kariyer hayatınız sizler için öncelikli olabilir. Bu pozitif haftada sizler de yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yöneticinizin desteğiyle de terfi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız hedefleriniz için artık harekete geçmeye cesaretiniz olacaktır. DEVAMI ASLAN

22-28 Temmuz haftasına olumlu bir başlangıç yapıyorsunuz. Tek yapmanız gereken kafanızdaki olumsuz düşüncelerden kurtulmak olmalıdır. İyimser olduğunuzda göreceksiniz ki her şey yolunda gitmeye başlayacaktır. DEVAMI BAŞAK 22-28 Temmuz haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınıza vakit ayırabilirsiniz. Özellikle ödemeniz gereken krediler, faturalar vaktinizi alabilir. Eşinizin maddi durumuyla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Miras konunuz varsa peşini bırakmayın, savaştıkça sizin lehinize dönecektir. DEVAMI TERAZİ 22-28 Temmuz haftasına başladığınızda sevdiğiniz kişi önceliğiniz olacaktır. Stresli geçen bir haftadan sonra bu haftanın başında evlilik ve ilişki konularınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortaklıkla devam ettirdiğiniz işinizde de verdiğiniz emeklerin karşılığını göreceksinizdir. DEVAMI AKREP 22-28 Temmuz haftasına başladığınızda çalışma hayatınız bir adım daha öne çıkabilir. Gergin geçen bir haftadan sonra bu hafta iş hayatınızda olumlu destekler alıyor olacaksınız. Sağlığınızda da pozitif yönde gelişmeler kaydedebilirsiniz. İçinize kapanmak yerine bu hafta savaşçı ruhunuz öne çıkacaktır. DEVAMI