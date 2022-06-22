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22 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

22.06.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Haziran deprem mi oldu? Merak edilen soru Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklama ile yanıt buldu. Bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler, 22 Haziran Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

22 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

22 Haziran deprem listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamanın detayları ve nerede, kaç şiddetinde deprem olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 22 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

22 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

22 Haziran'da meydana gelen depremler listesi:

deprem

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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