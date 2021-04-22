22 Nisan Dünya Günü nedir? Dünya Günü mesajları ve sözleri

Dünya Günü, evrensel olarak her sene 22 Nisan gününde kutlanır. Google’ın da unutmadığı ve Doodle yaptığı Dünya Günü, 22 Nisan’da ABD’de “Temiz Hava Yasası” ve “Temiz Su Yasaları” ile kutlanmaya başlanmıştır. Dünya Günü, ilk olarak 1969 yılında ortaya çıksa da, 1970 yılında ilk defa kutlanmıştır. Google’ın hazırladığı Dünya Günü Doodle’ına, bir de müzikli kısa bir hikaye eklenmiştir. Google Doodle görseline tıkladığınızda Dünya Günü ile ilgili hazırlanan videoyu izleyebilirsiniz.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.