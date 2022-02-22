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22 Şubat Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

22.02.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Şubat Salı deprem listesi haftanın ikinci günü yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden bu yana internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Çorum, Mersin, Kütahya, Malatya ve Yalova gibi illerde hafif çaplı sarsıntıların gerçekleştiği bildirildi. 22 Şubat Salı günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 22 Şubat 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

22 Şubat Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

22 Şubat Salı günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çorum, Mersin, Kütahya, Malatya ve Yalova gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 22 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 22 Şubat Salı günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

22 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

22.02.2022 05:31:26 AFAD 41.1693 34.4433 12.07 Mw 3.5 Türkiye Çorum Kargi

22.02.2022 04:36:01 AFAD 36.7968 34.0343 7.00 ML 1.1 Türkiye Mersin Erdemli

22.02.2022 04:20:54 AFAD 39.2598 29.2223 7.00 ML 1.0 Türkiye Kütahya Hisarcik

22.02.2022 04:04:04 AFAD 38.2165 38.6325 7.08 ML 1.1 Türkiye Malatya Pütürge

22.02.2022 03:13:25 AFAD 40.5821 28.9670 16.99 ML 1.2 Türkiye Yalova Çinarcik

22.02.2022 02:58:16 AFAD 40.7805 27.5753 7.00 ML 1.6 Marmara Denizi, 12.46 km. Süleymanpasa (Tekirdag)

22.02.2022 02:43:31 AFAD 37.8461 36.2218 7.00 ML 1.5 Türkiye Adana Saimbeyli

22.02.2022 00:58:40 AFAD 37.0641 28.3736 6.97 ML 1.9 Türkiye Mugla Ula

22.02.2022 00:29:10 AFAD 37.8581 27.1183 7.00 ML 1.2 Türkiye Kusadasi Korfezi, 10.55 km. Kusadasi (Aydin)

21.02.2022 23:24:14 AFAD 39.0698 35.9571 7.09 ML 1.2 Türkiye Kayseri Sarioglan

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deprem kandilli rasathanesi
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