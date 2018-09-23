22 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları: Erkenci Kuş mu, Kalk Gidelim mi yoksa Masterchef mi 1. oldu?

22 Temmuz Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu. Açıklanan reyting sonuçlarına göre birinci sırayı Star TV'nin popüler dizisi Erkenci Kuş aldı. %18 ile en çok parı alan Erkenci Kuş dizisini TRT'nin sevilen dizisi Kalk Gidelim %13'lük bir pay ile takip etti. Dün akşam eleme gecesi olan Masterchef'in kaçıncı olacağı merak ediliyordu. Masterchef Türkiye ilk üçe giremedi ve 3.sıradaki Erkenci Kuş'un özetine geçildi. İşte 22 Temmuz reyting sonuçları... SIRA PROGRAM KANAL REYTİNG PAY 1 ERKENCI KUS STAR TV 6.69 18.48 2 KALK GIDELIM TRT 1 4.81 13.06 3 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 4.14 12.97 4 MASTERCHEF TURKIYE TV8 4 11.08 5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 3.63 14.07 6 BIR DELI RUZGAR FOX TV 3.47 9.57 7 YENI GELIN SHOW TV 3.45 9.58 8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 2.75 8.86 9 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 2.72 8.55 10 STAR ANA HABER STAR TV 2.62 9.97 11 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 2.54 7.18 12 BIR DELI RUZGAR (OZET) FOX TV 2.49 7.91 13 SHOW ANA HABER SHOW TV 2.27 8.77 14 YENI GELIN (OZET) SHOW TV 1.92 6.05 15 ATV ANA HABER ATV 1.88 7.26 16 SPOR GUNDEMI KANAL D 1.87 6.14 17 STAR HABER STAR TV 1.82 8.15 18 ATV HABER ATV 1.76 7.94 19 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 1.73 10.36 20 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 1.72 9.25 REYTİNG NEDİR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır? Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.