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22 yaşındaki Anıl Kiraz cinayete kurban gitmiş! Gerçek bakın nasıl ortaya çıktı

03.06.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da av tüfeğiyle vurulmuş vaziyette bulunan 22 yaşındaki gencin intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gerçek, Kiraz'ın gönül ilişkisi yaşadığı Gülsüm isimli kadının eski eşi Nuri Sayar’ın tutuklanması sonrasında ifadesi değiştirmesi sonrasında ortaya çıktı.

22 yaşındaki Anıl Kiraz cinayete kurban gitmiş! Gerçek bakın nasıl ortaya çıktı

Antalya Manavgat'ta 21 Mayıs'ta av tüfeğiyle vurulmuş vaziyette bulunan 22 yaşındaki Anıl Kiraz isimli gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç adamın ölümünün cinayet olduğu, gönül ilişkisi yaşadığı kadının ifadesini değiştirmesiyle ortaya çıktı.

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Cinayete kurban giden Anıl Kiraz

KADININ EVİNİN ÖNÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, Ilıca Mahallesi'nde 21 Mayıs tarihinde yaşandı. Karacalar Sülek Mahallesi'nden 22 yaşındaki Anıl Kiraz isimli genç, Ilıca Mahallesi 136 sokak üzerinde gönül birlikteliği yaşadığı Gülsüm İ.'nin evinin önünde av tüfeğiyle vurulmuş vaziyette bulundu. Olay yerinde 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte bulunan Gülsüm İ. ilk ifadesinde gece evine gelen eski eşi Nuri Sayar’ın, Anıl Kiraz ile tartışma yaşadığını, tartışmanın dışarıda devam ettiğini, Nuri Sayar’ın Anıl Kiraz’ı ayağından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığını, Anıl Kiraz’ın da otomobilinden aldığı tüfekle intihar ettiğini söyledi.

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Tutuklanan Nuri Sayar

ESKİ EŞİ TUTUKLANINCA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Olay günü öğleden sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanan Nuri Sayar, çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. Nuri Sayar’ın yakalanarak tutuklanmasının ardından Gülsüm İ, ilk ifadesini olay yerinden kaçan eski eşinin çocuğunu elinden almakla tehdit etmesi nedeniyle yanlış verdiğini belirterek ifadesini değiştirdi. Gülsüm İ., Anıl Kiraz’ın eski eşi Nuri Sayar tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğünü söyledi. Gülsüm İ.'nin ifadesinin ardından Nuri Sayar’ın tutuklanma gerekçesi kasten yaralamaktan kasten adam öldürmeye dönüştürüldü.

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KADIN SERBEST BIRAKILDI

Gülsüm İ., ifadesinin ardından suçluyu kayırmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nuri Sayar’ın daha önce eski eşi Gülsüm İ. ile dost hayatı yaşayan bir kişiyi vurmak suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, cezasını çekip çıktığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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cinayet İntihar antalya
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