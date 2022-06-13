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22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı! Cani, cezaevinde bakın nasıl öldü

13.06.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Soma ilçesinde 22 yaşındaki Özcan Eren’i öldürüp parçalara ayırarak iki farklı baraj gölüne atan Mehmet Tahta’nın cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

22 yaşındaki genci öldürüp parçalara ayırmıştı! Cani, cezaevinde bakın nasıl öldü

Soma ilçesinde 14 Mart 2020 tarihinde bir insana ait kesik kol bulunması üzerine yapılan araştırmada Sevişler Baraj Gölü ve Aydıncık Göletinde 11 parça halinde bulunan Özcan Eren’in (22) katil zanlısı veteriner Mehmet Tahta, davanın görüldüğü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ekran Alıntısı

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre olayın üzerinden geçen 2 yıl sonra Akhisar’da cezaevinde kalp krizi geçiren Mehmet Tahta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün saat 16.00 sıralarında cezasını çekmekte olduğu Akhisar Cezaevinden kalp krizi nedeniyle Manisa’ya gönderildiği öğrenilen Mehmet Tahta’nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, kesin ölüm nedeninin belli olması için ailesinin otopsisini istediği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
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