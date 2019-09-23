23-29 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ

23-29 Eylül haftasına başladığınızda ailevi konularınız ön plana çıkabilir. 23 Eylül Pazartesi Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar ilişkinizdeki ve evliliğinizdeki sorunları çözebilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

23-29 Eylül haftasına başladığınızda eğitim hayatınızla ilgili konular gündemde olabilir. Kardeşlerinizle aranızda gerginlikler yaşanabilir. 23 Eylül Pazartesi günü Güneş, Terazi burcuna giriş yapıyor. DEVAMI

İKİZLER

23-29 Eylül haftasına başladığınızda maddi gelirinize odaklanabilirsiniz. Haftanın başında gelirinizi düzeltmek için maddi riskler altına girmemelisiniz. DEVAMI

YENGEÇ

23-29 Eylül haftasına pozitif bir enerjiyle başlasanız da zaman zaman işlerinizi de zorlaştıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Her konuda sabırlı olursanız her şey yoluna girecektir. DEVAMI

ASLAN

23-29 Eylül haftasına başladığınızda geçen haftaki yüksek enerjinizin olmadığını hissedebilirsiniz. Psikolojik olarak aldığınız yaralarda buna neden olabilir. DEVAMI

BAŞAK

23-29 Eylül haftasına başladığınızda yüksek bir enerjiniz var. Şansınız diğer günlere göre açık olsa da bazen eskiye dalıp giderek kendi enerjinizi düşürebilirsiniz. DEVAMI