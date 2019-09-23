23-29 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ
23-29 Eylül haftasına başladığınızda ailevi konularınız ön plana çıkabilir. 23 Eylül Pazartesi Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar ilişkinizdeki ve evliliğinizdeki sorunları çözebilirsiniz. DEVAMI
BOĞA
23-29 Eylül haftasına başladığınızda eğitim hayatınızla ilgili konular gündemde olabilir. Kardeşlerinizle aranızda gerginlikler yaşanabilir. 23 Eylül Pazartesi günü Güneş, Terazi burcuna giriş yapıyor. DEVAMI
İKİZLER
23-29 Eylül haftasına başladığınızda maddi gelirinize odaklanabilirsiniz. Haftanın başında gelirinizi düzeltmek için maddi riskler altına girmemelisiniz. DEVAMI
YENGEÇ
23-29 Eylül haftasına pozitif bir enerjiyle başlasanız da zaman zaman işlerinizi de zorlaştıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Her konuda sabırlı olursanız her şey yoluna girecektir. DEVAMI
ASLAN
23-29 Eylül haftasına başladığınızda geçen haftaki yüksek enerjinizin olmadığını hissedebilirsiniz. Psikolojik olarak aldığınız yaralarda buna neden olabilir. DEVAMI
BAŞAK
23-29 Eylül haftasına başladığınızda yüksek bir enerjiniz var. Şansınız diğer günlere göre açık olsa da bazen eskiye dalıp giderek kendi enerjinizi düşürebilirsiniz. DEVAMI
TERAZİ
23-29 Eylül haftasına başladığınızda kariyer hayatınıza odaklanabilirsiniz. Yöneticinizin baskıları artık tepkilerinizi gizleyememenize neden olabilir. Yeni iş arayışları içerisine girebilirsiniz. DEVAMI
AKREP
23-29 Eylül haftasına pozitif bir ruh haliyle başlıyorsunuz. Olumlu gelişmeler karşınıza çıkacak olsa da sizler seyahat ediyorsanız her şeyi yanınıza aldığınızdan emin olun. DEVAMI
YAY
23-29 Eylül haftasına başladığınızda ekonomik durumunuza ağırlık verebilirsiniz. Özellikle borçlarınız, kredileriniz sizi biraz zorlayabilir. Sağlığınızı tehlikeye atacak hareketlerden kaçının. DEVAMI
OĞLAK
23-29 Eylül haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız odak noktanız olacaktır. Sevdiğiniz kişiyle çözümlemeniz gereken konularda öncelikle yapmanız gereken empati yapmak olmalıdır. DEVAMI
KOVA
23-29 Eylül haftasına başladığınızda çalışma hayatınıza enerjinizi harcayabilirsiniz. Altınızda çalışanlarla aranızda fikir ayrılıkları yaşanabilir. Ayrıca kronik hastalıklarınız varsa dikkatli olmanızda yarar var. DEVAMI
BALIK
23-29 Eylül haftasına başladığınızda çocuğunuz ve partneriniz önceliğiniz olabilir. Her iki konuda da çözmeniz gereken sorunlar olabilir. Yine şans gerektiren konularda arkanızda olumlu desteğiniz olacaktır. DEVAMI
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