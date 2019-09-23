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23-29 Eylül haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Eylül'ün son haftası iki müjdeyle geliyor! Pazartesi Güneş Terazi burcuna geçiyor. Kuzey yarım kürede sonbaharın başladığı, gece gündüzün eşit olduğu bir gün yaşayacağız. İlişki hayatımızda da güzellikler yaşamaya başlayacağız. İkinci müjde ise Cumartesi günkü yen

23-29 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

23-29 Eylül haftasına başladığınızda ailevi konularınız ön plana çıkabilir. 23 Eylül Pazartesi Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar ilişkinizdeki ve evliliğinizdeki sorunları çözebilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

boga

23-29 Eylül haftasına başladığınızda eğitim hayatınızla ilgili konular gündemde olabilir. Kardeşlerinizle aranızda gerginlikler yaşanabilir. 23 Eylül Pazartesi günü Güneş, Terazi burcuna giriş yapıyor. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

23-29 Eylül haftasına başladığınızda maddi gelirinize odaklanabilirsiniz. Haftanın başında gelirinizi düzeltmek için maddi riskler altına girmemelisiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

23-29 Eylül haftasına pozitif bir enerjiyle başlasanız da zaman zaman işlerinizi de zorlaştıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Her konuda sabırlı olursanız her şey yoluna girecektir. DEVAMI

ASLAN

aslan

23-29 Eylül haftasına başladığınızda geçen haftaki yüksek enerjinizin olmadığını hissedebilirsiniz. Psikolojik olarak aldığınız yaralarda buna neden olabilir. DEVAMI

BAŞAK

basak

23-29 Eylül haftasına başladığınızda yüksek bir enerjiniz var. Şansınız diğer günlere göre açık olsa da bazen eskiye dalıp giderek kendi enerjinizi düşürebilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

23-29 Eylül haftasına başladığınızda kariyer hayatınıza odaklanabilirsiniz. Yöneticinizin baskıları artık tepkilerinizi gizleyememenize neden olabilir. Yeni iş arayışları içerisine girebilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

23-29 Eylül haftasına pozitif bir ruh haliyle başlıyorsunuz. Olumlu gelişmeler karşınıza çıkacak olsa da sizler seyahat ediyorsanız her şeyi yanınıza aldığınızdan emin olun. DEVAMI

YAY

yay

23-29 Eylül haftasına başladığınızda ekonomik durumunuza ağırlık verebilirsiniz. Özellikle borçlarınız, kredileriniz sizi biraz zorlayabilir. Sağlığınızı tehlikeye atacak hareketlerden kaçının. DEVAMI

OĞLAK

oglak

23-29 Eylül haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız odak noktanız olacaktır. Sevdiğiniz kişiyle çözümlemeniz gereken konularda öncelikle yapmanız gereken empati yapmak olmalıdır. DEVAMI

KOVA

kova

23-29 Eylül haftasına başladığınızda çalışma hayatınıza enerjinizi harcayabilirsiniz. Altınızda çalışanlarla aranızda fikir ayrılıkları yaşanabilir. Ayrıca kronik hastalıklarınız varsa dikkatli olmanızda yarar var. DEVAMI

BALIK

balik

23-29 Eylül haftasına başladığınızda çocuğunuz ve partneriniz önceliğiniz olabilir. Her iki konuda da çözmeniz gereken sorunlar olabilir. Yine şans gerektiren konularda arkanızda olumlu desteğiniz olacaktır. DEVAMI

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