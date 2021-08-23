23 Ağustos – 29 Ağustos haftalık burç yorumları: Kaos ve krizlere dikkat!

23 Ağustos – 29 Ağustos haftalık burç yorumlarına göre, geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen Kova burcu dolunayı ile birlikte bazı konularda kaos ve krizler yaşanabilir. Günlük hayatlarımızda daha isyankar tavırlar sergileyebilir ve özgürlükçü düşünceler taşıyabiliriz. Koç burcunun sosyal çevresiyle ilgili gelişmeler yaşanabilir ve Yengeç burcu finansal krizlerini çözebilir. Peki 23 Ağustos – 29 Ağustos haftası burçları neler bekliyor?

Ay haftanın ilk günü, Balık burcunda seyahat ediyor. Daha duygusal hissedebilir ve zaman zaman dikkat dağınıklıkları yaşayabiliriz.

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkileriyle sosyal çevrenizle ilişkilerinizde tıkanan bir süreç kapanacaktır. Aşk-arkadaşlık arasında kalan bir ilişkiniz varsa, önünü göremediğiniz bir durum içerisindeyseniz bu durumla ilgili net kararı alacak, netleşme içine gireceksiniz. Koşullar artık size ne yolda ilerlemeniz gerektiğini gösterecek. Sosyal medyada dikkatsizlik yapmaya karşı özen gösterin. Kiminle neyi paylaştığınızı iki kez kontrol edin. Şifrelerinizi koruyun. Hafta başından itibaren Güneş Başak burcunda ilerlemeye başlıyor. İş hayatında yeni başlangıçlar, günlük rutinlerinizle küçük yenilikler haftanın gündemleri arasında olabilir. Sağlıkla ilgili konulara yönelme zamanı. Haftanın ikinci yarısında Mars'ın açılarıyla hayaller veya hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Sindirim sistemi ve bağışıklığınızla ilgili hassasiyetlere karşı düzenli hareket ve düzenli, sağlıklı beslenme önemli olacaktır. İş hayatınızda hayalperestlikten kaçının. Önünüzü net gördüğünüzden emin olun.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkileriyle kariyer yolunuzda bir süredir atamadığınız adımı atabilirsiniz. Yöneticinizden beklediğiniz bir hamleyi sonunda görebilir ve isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgili destekler almak gerekebilir. Aile üyelerinizden birinin kişisel problemini çözmek için yardım edebilir, sevdiklerinizin derdini dert edinmeye açık olabilirsiniz. Doğru sınırlar içinde olmaya dikkat edin. Kalp sağlığını zorlamamak gereken bir süreç. Bulaşıcı hastalıklara da dikkat edin. Haftanın ilk gününden itibaren Güneş Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Yaşamdan keyif alma arzunuz artarken ilişkilerinizden duyduğunuz beklentileriniz artabilir. Bazılarınız için aşk ilişkilerinde romantizm ortaya çıkarken bazı Boğalar için aşk hayatında hayal kırıklıkları durumuna karşı dikkat etmeli. Bu hafta aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde küslük ve barışma durumları yaşanabilir. Mevcut durumlar tersine dönebilir veya değişebilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkileriyle uzak mesafeler, uzaklardaki kişiler ve uzak tarihli planlar gündeme gelecektir. İleriye yönelik rotanızı belirleyebilirsiniz. Eğitim veya seyahatle ilgili konularda belirsiz kalan bir durum artık netleşecek. Beklediğiniz resmi sonuçlar açıklanabilir. İş başvurularınızından yanıt alabilirsiniz. Yasal süreçlerde ise zorlu, krizli bir durumla baş etmeniz gerekebilir. Haftanın ilk gününden itibaren Güneş Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu süreçte hayatınızı, hayatınızı kurduğunuz temelleri sorgulamaya başlayabilirsiniz. Yaşamınızda neyi, kimi istediğinizi anlama zamanı. Özellikle haftanın ikinci yarısında hayatınızdaki mevcut düzeni değiştirecek deneyimler içinde olabilirsiniz. Bu hafta zihniniz her zamankinden yoğun çalışabilir. Çok fazla şeyi çok fazla düşünebilirsiniz. Bu zihinsel yoğunluk uyku düzeninizi ve rüyalarınızı etkileyebilir. Bilinçaltınız rüyalara yansıyabilir. Aile ilişkileri ve aile meseleleri de kendi gündeminizi etkileyebilir, meşgul edebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkileriyle finansal konularda içinde olduğunuz bir krizi çözüp kapatabilirsiniz. Bazı kişiler için bu gökyüzü olayı duygusal krizlerin de sonlanmasına işaret edecektir. Sizi huzursuz ve rahatsız hissettiren meselelerle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Hayır demekte zorlandığınız, sınır çizmekte irade gösteremediğiniz kişi ve ilişkilere bugünlerde net ve kararlı bir çizgi çizebilirsiniz. İradeniz ve aklınız size kazandırırken, zayıf ve iradesiz tavırlarla kriz içinde kalabilirsiniz. Hafta başından itibaren Güneş Başak burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu transit, sizlere artık akıl ve mantığın öne çıkmasını, bir süredir duygularınızla hareket ederken artık mantığınızla ilerlemenizi simgeleyecek. Kazançlarınızı arttırmak için yeni ve küçük adımlar atabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında ise iş veya özel hayatınızda resmiyetler, anlaşmalar ve imzalar gündeme gelebilir. Beklentilerin hayal kırıklığı oluşturabileceği bir hafta. Hassas ve alıngan olabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkileriyle uzun süreli konular, geçmişi olan gündemler farklı bir noktaya taşınacak. Bu süreç sizlere yepyeni kararlardan ziyade bir süredir içinde olduğunuz durumlar ve düşüncelerle ilgili harekete geç diyor. Bir dönemi kapatmak, bir konuyu sonlandırmak için destekleyici bir dönem. Eski ilişkiler bugünlerde ortaya çıkabilir. Sağlığınıza özen gösterin, cildinize kullandığınız ürünlerde daha seçici olun. Hafta başından itibaren Güneş Başak burcunda ilerliyor. Bir süredir kendi hayatınıza odaklanmışken artık finansal konulara, finansal planlarınıza odaklanacaksınız. Hem iş hem özel hayatınızda isteklerinizin arkasında durmak, hedeflerinizi başarmak için harekete geçebilirsiniz. Kendinize, hayat koşullarınıza veya hayatınızdaki insanlara fazla eleştirel yaklaşmaktan ve yüksek beklentilerde olmaktan kaçının. Haftanın ikinci yarısında zorunlu bir ödeme yapmanız gerekebilir, yüklü kazançlar veya yüklü ödemeler gündeme gelebilir. Dolandırılma ve hatalı finansal hesaplara karşı ekstra dikkatli olun.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkileriyle sağlıkla ilgili desteklerinizde bir süreç sonlanacaktır. Bir tedavinin sonuna gelebilirsiniz. Şayet belli belirsiz bir rahatsızlığınız varsa artık tanı koyulabilir, bir tedavi planı belirlenebilir. Bugünlerde hayatı, olayları aşırı ciddiye almak kendi kendinize stres yapmanıza neden olur. Bazı zamanlarda ilahi sürece bırakmanın daha iyisini hazırlayabileceğini unutmayın. Haftanın ilk gününden itibaren Güneş sizin burcunuzda ilerlemeye başlıyor. Haftanın ilk iki gününde hem özel hayatınızda hem finansal konularda isteklerinizi gerçekleştirebilir, istediklerinize ulaşabilirsiniz. Kalıcı başlangıçlar yapmak için uygun bir zaman. Bu hafta aynı zamanda dış görüntünüze ve tarzınıza odaklanabilir ve değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında bazı kişilerle yanılma, yanıltma durumları olabilir. Bir yanılgınızdan uyanabilirsiniz. Aldanma ve aldatılma durumlarına karşı dikkat edin ve iyimserlikte aşırıya kaçmayın.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkileriyle aşk hayatınızda sıkıntılı bir sürecin sonuna geleceksiniz. Sıkışmış ilişkilerin içinden çıkabilirsiniz. Bazı ilişkilerin artık sizi tükettiğini görebilirsiniz. Bir ilişkide çaba sarf edip dayanmak ile uzaklaşarak rahatlamak ve özgürleşmek arasında bir seçim yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak adına tedavi alan Teraziler ise sonuçlarını alabilir. Çocuklarınızın hayatıyla ilgili daha aktif bir çaba içine girebilirsiniz. Haftanın ilk gününden itibaren Güneş Başak burcunda ilerlemeye başlıyor. Ruh ve beden sağlığınızla ilgili bir şifalanma süreci başlayabilir. Zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklarınızın farkına varabilir veya hayatınızdan çıkarmak için ilk adımı atabilirsiniz. Özellikle haftanın ilk iki gününde diyete başlayabilir, zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Estetik değişiklikler için de bu iki gün oldukça destekleyici. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde doğru mesafelerde olun, her sırrınızı ve hayatınızı detaylarıyla paylaşmayın.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkeleriyle evinizde bir arıza, tadilat durumu ortaya çıkabilir. Evin bir bölümünü yenilemek için hizmetler alabilirsiniz. Bu süreçte aynı zamanda evinizde değerli eşyalarınızı iyi muhafaza edin ve kilitlerinizi kontrol edin. Aile üyeleriyle doğru mesafeler içinde olmalı, hayır demeniz gereken yeri bilmelisiniz. Haftanın ilk gününde Güneş Başak burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren gelecek planlarınıza odaklanmaya başlayacak ve sosyal hayata daha fazla katılacaksınız. Pek çok arkadaşınızla görüşeceğiniz yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde mevcut dengelerinizin değişeceği günlerdesiniz. Beklemediğiniz kişilerden iyilik ve destek görebilirken beklenti içinde olduğunuz durumlarda ise hayal kırıklığı karşınıza gelebilir. Bu hafta yüksek beklentiler ve hayalperestlikten kaçının. Karşınızdaki insanları olduğu gibi görmeye çalışın. Yaratıcılığın arttığı ve sanatla ilgili konularda ilhamın yükseldiği günlerdesiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkileriyle agresyona ve öfke patlamalarına karşı dikkat edin. İletişiminizde mesafeli, objektif olmak, kriz yönetimini daha iyi yapmak sizin adınıza faydalı olacaktır. Kazalara ve dikkatsizliklere açık bir süreç olabilir. Kardeşlerle iletişiminizde sürtüşmeler yaşanabilir. Bir süredir alamadığınız kararları alabilir, yaşadığınız kararsızlıkları sonlandırabilirsiniz. Zihinsel bir aydınlanma yaşayabileceğiniz günlerdesiniz. Bugünlerde karmanızın iyi ve kötü sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günü Güneşin Başak burcuna geçişiyle hem iş hem özel hayatınızda neyi hedeflediğinizi sorgulayacak, belirlediğiniz hedeflerinizle ilgili özgüvenle ilerleme isteğinde olacaksınız. Yaratıcılık ve sanatla ilgili işler yapanlar için oldukça verimli bir hafta olabilir. Resim, müzik ve oyunculukla ilgili eğitimler, projeler ve çalışmalar gündeme gelebilir. Evinizin enerjisini yenilemek için küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sizi zorlayan süreçler azalarak sonlanabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkileriyle finansal alanda yeni düzenlemeler yapmalı, elinizdeki maddi-manevi değerleri daha iyi kullanmaya çalışmalısınız. Yeteneklerinizi iş hayatınızda ortaya koymak kazanç ve başarı getirecektir. Öz değersizlik ve yetersizlik duygularına kapıldığınızda kendinizi aşağı çekebilir, olayları negatif yönünden görebilirsiniz. Bugünlerde kibir ve bencillik gibi negatif duygularda olmadığınızdan emin olun. Kazanılmış haklarınız ilahi desteklerle size sunulabilir. Hakkınız olan maddi kazançları almak için mücadele edebilir veya yasal haklarınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde geleceğe ve ileriye yönelik konular daha önemli olacak. İlerisini gördüğünüz ilişkiler içinde olmak isteyebilir veya geleceğe dair beklentilerinizin uyuşmadığı kişilerle mesafeleşebilirsiniz. Küslüklere ve barışmalara oldukça açık bir haftadasınız. Kazalara ve eşya kayıplarına da dikkat edin. Yolculuklarla ilgili planlar değişebilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkileriyle bir süredir beklediğiniz konu ve durumlar sonuçlanacaktır. Bir konunun, bir dönemin artık sonuna gelebilirsiniz. Dış görüntünüzle ilgili değişiklikler yapabilir, sağlığınız için kendinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Taşınma gündemlerinizde ise karmaşık bir süreç, son dakika karmaşaları gibi durumlar olabilir. İş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde bir süredir içinizde tuttuğunuz bir duyguyu, bir düşünceyi bugünlerin yükselen enerjisi ile dışa vurabilir, dile getirebilirsiniz. Akıl ve duygu arasında kaldığınız durumlarda ise bir tarafa gidebilir ve bir tarafı görmezden gelebilirsiniz. İlişkilerinizde, ortaklıklarınızda ve dostluklarınızda güven duygusu her zamankinden önemli olacak. Güvenle ilgili şüphelere bu hafta daha kolay düşebilirsiniz. Bazı ilişkilerinizde ne alıp ne verdiğinizi sorgulayabilirsiniz. Müşteri bazlı iş yapanlar için verimli ve yoğun bir hafta olabilir. Hayatı, insanları yönetme çabasında aşırıya kaçmanız işleri daha çok zorlaştırmanıza neden olur.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta Pazar günü gerçekleşen Dolunayın etkileriyle sağlıkla ilgili destekler almanız gerekebilir. Kendi sağlığınız veya tanıdıklarınızın sağlığı için hastane ziyaretleri yapılabilir. Bazılarınız ise doğum haberi alabilir, çocuk sahibi olabilirler. Bugünlerde gizli kibir duygusuna dikkat etmeli ve anlayış ve tahammülünüzü geliştirmelisiniz. İş ilişkilerinizde anlaşmazlıkları büyütmeyin. Haftanın ilk günü Başak burcuna geçen Güneş, artık bir ay boyunca ilişkiler alanınızda ilerleyecek. Şüphesiz bu süreç ilişkilerin hayatınızda daha fazla gündemde olmasına aracı olacaktır. Bazı ilişkilerinizde dargınlıklar ve kısa süreli anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu dargınlıkları karşılıklı adımlarla kısa sürede çözebilirsiniz. Sistemin sizi desteklediği ve attığınız adımların uzun vadeli sonuçları olacağını unutmayın. İlişkilerde kurban psikolojisi veya bağımlılık çalıştırmadığınızdan emin olun. Eşinizin finansal konularında yeni adımlar olabilir.



