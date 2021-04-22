23 Nisan'da ne olmuştur? İşte 23 Nisan'ın önemi...

1921 senesinde bayram olarak kutlanmaya başlanan ve ilk kez 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile beraber çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na bugün itibariyle az bir zaman kaldı. Peki 23 Nisan'da ne olmuştur?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ardından tam bir sene sonra, 23 Nisan 1921 senesinde kabul edilmiştir. Kanun 2 Mayıs 1921 ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi bulunmaktadır.
Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etmiştir. Bununla beraber 23 Nisan ilk kez, 1929 senesinde Çocuk Bayramı olarak kutlanmıştır. 23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi. Kanunun ikinci maddesinin yer alan B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi bulunuyor.
Daha sonra 1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" şeklinde değiştirildi. 1979 senesinde ilk olarak 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın pek çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı tüm dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkedir.