23 Nisan'da ne olmuştur? İşte 23 Nisan'ın önemi...

1921 senesinde bayram olarak kutlanmaya başlanan ve ilk kez 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile beraber çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na bugün itibariyle az bir zaman kaldı. Peki 23 Nisan'da ne olmuştur?

23 NİSAN'DA NE OLDU? 23 NİSAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ardından tam bir sene sonra, 23 Nisan 1921 senesinde kabul edilmiştir. Kanun 2 Mayıs 1921 ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi bulunmaktadır.