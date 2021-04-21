23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de karantina altında kutlanacak. Geçtiğimiz yıl gibi bu sene de, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı vatandaşların merak konusu oldu. Resmi tatil olan 23 Nisan'da bankalar ve devlet kurumları kapalı olacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen geçen yıl alınan kararlar göz önünde bulundurulduğunda bu yıl da 23 Nisan sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi bekleniyor.
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağına dair henüz resmi bir gelişme veya açıklama gelmedi. Geçen yıl kısıtlama 4 gün uygulanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB'nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.
Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.