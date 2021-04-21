23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de karantina altında kutlanacak. Geçtiğimiz yıl gibi bu sene de, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı vatandaşların merak konusu oldu. Resmi tatil olan 23 Nisan'da bankalar ve devlet kurumları kapalı olacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen geçen yıl alınan kararlar göz önünde bulundurulduğunda bu yıl da 23 Nisan sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi bekleniyor.

23 NİSAN 2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağına dair henüz resmi bir gelişme veya açıklama gelmedi. Geçen yıl kısıtlama 4 gün uygulanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.

23 NİSAN TATİL Mİ? 23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB'nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.