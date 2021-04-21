HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan resmi tatil mi?

21.04.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan sokağa çıkma yasağı beklentisi, geçtiğimiz yıl uygulanan bazı tedbirler dolayısıyla bu yıl da sorgulanmaya başlandı. Diğer taraftan vaka sayılarının 60 bin üzerinde seyretmesi dolayısıyla sürekli gündemde yer alan tam kapanma sürecinin de öne çıktığı konuşuluyor. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de karantina altında kutlanacak. Geçtiğimiz yıl gibi bu sene de, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı vatandaşların merak konusu oldu. Resmi tatil olan 23 Nisan'da bankalar ve devlet kurumları kapalı olacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen geçen yıl alınan kararlar göz önünde bulundurulduğunda bu yıl da 23 Nisan sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi bekleniyor.

23 NİSAN 2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağına dair henüz resmi bir gelişme veya açıklama gelmedi. Geçen yıl kısıtlama 4 gün uygulanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.

23 NİSAN TATİL Mİ? 23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB'nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
Iğdır Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Alma atandıIğdır Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Alma atandı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Yeni Bakan'dan dikkat çeken mesaj

Yeni Bakan'dan dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.