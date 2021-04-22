23 Nisan'ın anlam ve önemi | 23 Nisan nasıl çocuk bayramı oldu?

1921 senesinden bu yana kutlanmakta olan 23 Nisan'ın anlamı ve önemi vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Atatürk'ün çocuklara armağan etmiş olduğu bu önemli bayrama az bir zaman kala 23 Nisan nasıl çocuk bayramı oldu sorusu sorgulanıyor. Peki 23 Nisan nasıl çocuk bayramı oldu, 23 Nisan'ın anlamı ve önemi nedir?

23 NİSAN'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? 23 NİSAN NASIL ÇOCUK BAYRAMI OLDU?

23 Nisan 1920 tarihi Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarih olarak bilinmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921 itibariyle Milli Bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir sene sonra 23 Nisan 1921 yılında kabul edilmiş ve kanun 2 Mayıs 1921 tarihinde ise Ceridei Resmiye'de yani Resmi Gazete'de yayımlanmış, yürürlüğe girmiştir. İki maddeden oluşan kanunun ilk maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadeleri bulunmaktadır.