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  4. 23 NİSAN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüsler, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

23 NİSAN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüsler, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

23.04.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler (İETT), metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Etkinliklere katılmak isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki 23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? 23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüsler, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

23 NİSAN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüsler, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler (İETT), metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak edildi. Konuya ilişkin akıllarda soru işareti olan bir başka husus da toplu taşımalarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle sadece çocukların mı faydalanacağı oldu. Vatandaşlar, 23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Metro, metrobüs, Marmaray ve vapur ücretsiz mi olacak? Yalnızca çocuklar mı bedava? konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

23 NİSAN'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi

Ramazan Bayramı öncesi yapılan açıklamada bayram ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz olacağı belirtilmişti.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR DA ÜCRETSİZ!

21-23 Nisan Ramazan Bayramı günlerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe günü saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı metrobüs metro Marmaray

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