23 NİSAN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüsler, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler (İETT), metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak edildi. Konuya ilişkin akıllarda soru işareti olan bir başka husus da toplu taşımalarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle sadece çocukların mı faydalanacağı oldu. Vatandaşlar, 23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Metro, metrobüs, Marmaray ve vapur ücretsiz mi olacak? Yalnızca çocuklar mı bedava? konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

23 NİSAN'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı öncesi yapılan açıklamada bayram ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz olacağı belirtilmişti.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR DA ÜCRETSİZ!

21-23 Nisan Ramazan Bayramı günlerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe günü saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

