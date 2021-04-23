23 Nisan resimli kutlama mesajları ve şiirleri | 23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 101 yıl önce çocuklara armağan ettiği bir bayramdır. 23 Nisan 1920 günü egemenlik tük halkının olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla andığımız bugün, ülkenin her yerinde çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Pandemi gölgesinde kutlanan 23 Nisan’da kalabalık etkinlikler yapılamasa da, evlerde ve çevrimiçi ortamlarda kutlanacak.

23 NİSAN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar’ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.