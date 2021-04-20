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23 Nisan resmî tatil mi olacak? 23 Nisan tatil mi?

20.04.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan'ın yaklaşmasıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi sorusu öğrenciler ve vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlanmış olacak. Peki 23 Nisan resmî tatil mi olacak? 23 Nisan tatil mi? İşte yanıtı...

23 Nisan resmî tatil mi olacak? 23 Nisan tatil mi?

23 Nisan tatil mi sorusu öğrenciler ve vatandaşlar tarafından merak edilip sorgulanıyor. Her sene çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan kutlaması bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilecek. Peki 23 Nisan resmî tatil mi olacak? 23 Nisan tatil mi?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ OLACAK? 23 NİSAN TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Cuma günü okulların yanında kamu kurum ve kuruluşları da tatil yapacak. Çalışmaya devam edecek olan özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödemek durumda kalacak. 22 Nisan ise resmi tatil olarak ilan edilmedi.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI İLAN EDİLİŞİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bugünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün Dünya çocukları beraber kutlarlar. 23 Nisan bayramı, dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu özel bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılım göstermektedir.

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