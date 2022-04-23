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23 Nisan törenleri başladı! Çocuklar 2 yıl aradan sonra Anıtkabir'de kutladı

23.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 102 yıl önce bugün kuruldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün de yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Törenler TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı. Anıtkabir'de pandemi nedeniyle 2 yıldır öğrencilerin katılamadığı törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le birlikte çocukların yoğun katılım gösterdiği görüldü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri kutlanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve birçok çocuk Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı. Meclis'te de TBMM Başkanı Şentop ile meclis üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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Meclis'teki törene, TBMM Başkanı Şentop’un yanı sıra AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ve diğer yetkililer katıldı. Şentop, anıta çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER, BAYRAM DOLAYISIYLA ANITKABİR’DE

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Bakan Özer’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşı okundu.

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Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Milli Eğitim Bakanı Özer, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız.
Açıldığı o kutlu andan bugüne dek Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir. Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde, evlatlarımızı dünyadaki yaşıtlarıyla eşit bir şekilde donatmak gayesi ve gayretindeyiz. Milli mukadderatımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın millî ve manevi değerlerimizi bilen; vatanını, milletini, ailesini canı gönülden seven; millî iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik, sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini, kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tekrar okullarımızda yer almanın kararlılığı ve mutluluğu içindeyiz. Eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatıalinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce meclisimize verildiği bu anlamlı günü, büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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İKİ YIL ARADAN SONRA ÇOCUKLAR KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Özer başkanlığındaki Anıtkabir ziyareti heyeti bu yıl 2 yıl aradan sonra öğrencilerin de yoğun katılımı ile töreni gerçekleştirdi. Kovid-19 önlemleri kapsamında yaklaşık 2 yıldır ziyaretler öğrenciler olmadan sadece resmi düzeyde yetkililerin katılımı ile gerçekleşiyordu.
(İHA)

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