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23 yıl sonra yine aynı acı! 'İkinci İntifada'nın sembolü olmuştu... Muhammed'in babası bu kez kardeşlerini kaybetti

17.10.2023 07:25 | Son Güncelleme:
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Yaklaşık 23 yıl önce ilan edilen ikinci intifada esnasında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu oğlu Muhammed'i kaybeden Cemal Durra, bu defa iki kardeşi ve yakınlarını kaybetti. Sembol olan acı görüntülerle ilgili konuşan baba Durra, "Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor" diye konuştu.

23 yıl sonra yine aynı acı! 'İkinci İntifada'nın sembolü olmuştu... Muhammed'in babası bu kez kardeşlerini kaybetti

Filistin'de İsrail'e karşı 2000'de ilan edilen İkinci İntifada sırasında dünyanın gözleri önünde katledilen 11 yaşındaki Muhammed Durra'nın görüntüleri direnişin simgelerinden oldu.

OĞLU KUCAĞINDA ÖLMÜŞTÜ

23 yıl önce kurşunlardan korumaya çalıştığı 12 yaşındaki oğlunu kucağında kaybeden Cemal Durra, aynı acıyı yeniden yaşadı.

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BU KEZ KARDEŞLERİNİ KAYBETTİ

Hamas militanlarının saldırılarının ardından Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in şimdi de kardeşlerinin evlerini vurduğunu ve iki erkek kardeşini, kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu öldürdüğünü dile getirdi.

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"MUHAMMED'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAHNE 23 YILDIR TEKRARLANIYOR"

İşgal güçlerinin çocukları kasten öldürdüğünü vurgulayan Durra, "Her gün çocuklar öldürülüyor. Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor. Öldürülen her çocuk Muhammed Durra'dır. Muhammed'in kanı halen akıyor" dedi.

İsrail'in Filistin direniş güçleriyle başa çıkamadığını söyleyen Durra, İsrail'in sivilleri Batı'nın silahlarıyla katlettiğini ifade etti.

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(AA)

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Filistin Gazze

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