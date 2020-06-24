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24 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 20:01 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Türkiye'nin koronavirüs tablosundaki son durumu açıkladı. Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 5 bin 25'e yükseldi. Son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 24 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

24 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

24 Haziran 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu. Son 24 saatte 1386 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 164 bin 234 oldu.

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"VAKA SAYIMIZDA BİR DALGALANMA VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."


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