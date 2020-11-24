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  4. 24 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

24 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

24.11.2020 19:43 | Son Güncelleme:
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24 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 7 bin 381 oldu. Bakan Koca, "Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı. İşte 24 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

24 Kasım 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

İŞTE 24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: ZORUNLU OLMADIKÇA KALABALIKLARDAN UZAK DURUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun."


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