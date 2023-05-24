24 Mayıs Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Şans Topu 25 Mayıs Çarşamba çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

24 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20:00'de haftanın ilk Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek.

21 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.





