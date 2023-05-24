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  4. 24 Mayıs Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

24 Mayıs Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

24.05.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla takip ediliyor. 24 Mayıs Çarşamba akşamı Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın ilk çekilişiyle açılış yapacak olan Şans Topu çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, 24 Mayıs Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

24 Mayıs Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Şans Topu 25 Mayıs Çarşamba çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

24 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20:00'de haftanın ilk Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek.

24 MAYIS ŞANS TOPU CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

21 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

21 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 21 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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