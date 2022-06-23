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  4. "25 bin lira alan aile hekimi yok" iddiasına yanıt geldi! CHP'li vekil "İstifa ederim" demişti... AK Partili vekilden bordroyla cevap

"25 bin lira alan aile hekimi yok" iddiasına yanıt geldi! CHP'li vekil "İstifa ederim" demişti... AK Partili vekilden bordroyla cevap

23.06.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın "Türkiye'de 25 bin lira alan aile hekimi yok; bir tane olduğunu göstersinler milletvekilliğinden istifa edeyim." şeklindeki iddiasına AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, doktorlarında bordrolarıyla yanıt verdi. Güneş, Uşak’ta mayısta en yüksek aile hekimi maaşının 24 bin 651 lira olduğunu söyledi.

"25 bin lira alan aile hekimi yok" iddiasına yanıt geldi! CHP'li vekil "İstifa ederim" demişti... AK Partili vekilden bordroyla cevap

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Mecliste, "Türkiye'de 25 bin lira alan aile hekimi yok; bir tane olduğunu göstersinler milletvekilliğinden istifa edeyim." şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

"AMACIMIZ İSTİFA ETMESİ DEĞİL AMA..."

Kanıtsız konuşmayacağını ifade eden Güneş, "Amacımız Fazıl Bey'in istifa etmesi değil ama doğruları bilmesi anlamında söylüyorum; normalde tabip olup aile hekimliğine geçen kişi yüzde 27'lik vergi dilimine girdikten sonra mayısta en yüksek 24 bin 651 lira alıyor, bu ocak ayında aşağı yukarı 28 bin lira civarındaydı. En düşük alan da 11 bin, 12 binlerdeydi. Uzman aile hekimlerinde bu rakam mayısta en yüksek 25 bin 500 lira, bunun en düşüğü 14 bin lira, ortalaması da 21 bin lira." bilgisini verdi.

"BUNU ALİ FAZIL BEY'E VERİN, BAKSIN"

Elindeki doktorların bordrolarını gazetecilerle paylaşan Güneş, "Sizden istirhamım bunu Ali Fazıl Bey'e verin, baksın. Bundan sonra gerisi kendine kalmış." dedi.

Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesinde yaptığı açıklamalara işaret eden ve Ankara'daki sel felaketini hatırlatan Güneş, "Doğal afet karşısında sayın Kılıçdaroğlu ne yapabildi? Sahada gördünüz İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu vardı. Vatandaşı kandırmanın anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Aile hekimi Kütahya Uşak AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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