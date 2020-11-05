25 kamera 300 saat izlendi! Böyle yakalandılar

Aydın'ın Efeler, Köşk ve İncirliova ilçelerinde ev, işyeri ve kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan bölgelerde bulunan 25 güvenlik kamerasını incelemeye alan jandarma, 300 saatlik görüntüleri günlerce izledi. Yapılan çalışma kapsamında hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen G.R. ve İ.G.'nin adresleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde hırsızlık şüphelisi 2 kişinin ev ile depo olarak kullandıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen G.R. ve İ.G. gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin ev ve depolarındaki aramalarda çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, inşaat malzemeleri, elektronik eşyanın da aralarında bulunduğu 80 ayrı malzeme ele geçirildi. 2 hırsızlık şüphelisi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)



