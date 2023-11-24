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  4. 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI 2023! Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü anlam ve önemi nedir? Resimli mesaj ve sözler

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI 2023! Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü anlam ve önemi nedir? Resimli mesaj ve sözler

24.11.2023 10:56 | Son Güncelleme:
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları 25 Kasım 2023 tarihi yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yarın birçok kişi WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi uygulamalarda paylaşımda bulunacak. Peki, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü anlam ve önemi nedir? İşte resimli 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları...

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI 2023! Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü anlam ve önemi nedir? Resimli mesaj ve sözler

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilen 25 Kasım tarihi yaklaşırken birçok kişi de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. En güzel, etkileyicisi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşabileceğiniz en yeni 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları...

2023'E ÖZEL 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

-Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.

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-Kadınlara kalkan eller kırılsın...!

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-Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

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-Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

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-Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle, saygıyla anıyoruz.

25 KASIM KADIN YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü 1999 yılında bu konuya farkındalık yaratmak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile ilan edilmiştir.

Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin sebebi 1960'da Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen bir olaya dayanmaktadır.

Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen 3 kız kardeş boğazlanıp dövülerek vahşice öldürülmüştür.

Onların öldürülmelerinin nedeni ise Trujillo'nun "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklindeki sözleridir.

Günün önemli manşetleri


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