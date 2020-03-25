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25 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 22:20 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1308'inci çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 845 bin 861 lira ikramiye kazandı. İşte MPİ 25 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula...

25 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 19, 31, 32, 39 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1308'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 845 bin 861 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 43 kişi 7 bin 870 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 612 kişi 97 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 51 bin 638 kişi de 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

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