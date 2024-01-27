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  4. 25 yıllık dönem sona erdi! Özgür Özel Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti!

25 yıllık dönem sona erdi! Özgür Özel Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti!

27.01.2024 15:21 | Son Güncelleme:
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Eskişehir adaylarını açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen'e de veda etti. Özel, Büyükerşen’in elini öperek sarıldı. Büyükerşen ise törende veda konuşması yaptı.

25 yıllık dönem sona erdi! Özgür Özel Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’de partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

BÜYÜKERŞEN VEDA ETTİ

Bu seçimde aday gösterilmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir’e “Bu şehri çok seviyorum, sizleri çok seviyorum. Şimdiden hoşça kalın, esenle kalın” sözleriyle veda etti.

ELİNİ ÖPEREK SARILDI

Özel ise, Büyükerşen’in elini öperek sarıldı.

"31 MART’TA ZAFERE ULAŞACAĞIZ"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce de, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bugün büyük bir coşkuyla tarihi bir güne ev sahipliği yapıyoruz. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılında Atatürk sevdalısı Eskişehir’imizde bir Cumhuriyet kadını olarak büyükşehir belediye başkana dayı olarak sizleri selamlamaktan gurur duyurum. Şehirciliği büyük ustalardan öğrendim ve aday olarak karşınızdayım. Bugün sizlerle heyecanla doluyuz.

Bu şehri koruyacak ve daha da ileri taşıyacak olan kadro huzurunuzdaydı. Mutlaka başaracağız ve 31 Mart’ta zafere ulaşacağız. Sevgili Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım sizlerle birlikte yürümekten onur duyduğum bu yolda, Eskişehir için kazınacağız. Geçmişimize güveniyorum geleceğimize inanıyorum.”

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Büyükerşen Eskişehir
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