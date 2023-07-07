HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 250 bin TL verdi, hayatı kabusa dönüştü! 8 ay boyunca ışık görmeden yaşadı: Kahverengi gözleri yeşil oldu

250 bin TL verdi, hayatı kabusa dönüştü! 8 ay boyunca ışık görmeden yaşadı: Kahverengi gözleri yeşil oldu

07.07.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlakçı Sibel Meriç'in hayatı geçirdiği ameliyat sonrası kabusa döndü. Kahverengi gözlerinin rengi yeşile döndü. Görme kaybı yaşayan kadın 8 ay boyunca göz kapağı dikişli, karanlık bir odada yaşamak zorunda kaldı. Yaşadıklarını anlatan kadın "Maalesef kahverengi gözlerim yeşil oldu. Buna tıp dilinde çürümüş deniliyor. Sürekli cam batıyor gözlerime, yaşayanbilir. Çok zor" dedi.

250 bin TL verdi, hayatı kabusa dönüştü! 8 ay boyunca ışık görmeden yaşadı: Kahverengi gözleri yeşil oldu

Emlakçı Sibel Meriç, bundan aylar önce 250 bin TL vererek estetik ameliyat oldu. Göğüs küçültme, karın germe ve yüz germe ameliyatı olan Meriç'in gözlerine ameliyat sırasında kimyasal değdi. Görme kaybı oluşan kadın, 8 ay boyunca göz kapağı dikişli, karanlık bir odada yaşamak zorunda kaldı. Göz rengi yeşile dönen kadın, o doktordan şikayetçi oldu.

3

BİR AY ÖNCE GÖZLERİ AÇILDI

Yüzünü gerdirdi, gözlerini kaybetti. Emlakçı Sibel Meriç geçirdiği ameliyat sonrası kabusu yaşadı. Meriç ameliyat sonrası gözlerini açamadı. Meriç 8 ay boyunca göz kapağı dikişli, karanlık bir odada yaşamak zorunda kaldı. Ona rağmen gözleri bir ay önce açıldı, kahverengi olan gözleri mavi ile yeşil arasında ve halen görme kaybı yaşıyor.

4

İŞİNDEN DE OLDU

Gayrimenkul uzmanı Meriç bu süreçte işinden de oldu. Çünkü dışarıya bile çıkamıyor hatta kendi evinde bile eşyalara çarpmadan bir yerden bir yere gidemiyor.

"SÜREKLİ CAM BATIYOR GÖZLERİME"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan kadın şunları ifade etti:

"Maalesef kahverengi gözlerim yeşil oldu. Buna tıp dilinde çürümüş deniliyor. Sürekli cam batıyor gözlerime, yaşayanbilir. Çok zor. Bu ameliyata 250 bin TL ödedim, sağlığımdan oldum. Göğüs küçültme, karın germe ve yüz germe ameliyatı olmuştum. 250 bin TL de para ödedim. Çok güzel olacağını söyledi, güvence verdi. Yüz germe sırasında iki göze de kimyasal damlamış. Kornea nakli yapılacağını ama şimdi yapılamadığı söylendi. Kimyasal değdiği için gözlerin şuan cevap vermediği aktarıldı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da bir çocuk denizde boğuldu!Sakarya'da bir çocuk denizde boğuldu!
Heyecanlandıran keşif: Muş'ta bulundu... 20 milyon yıl öncesine ait!Heyecanlandıran keşif: Muş'ta bulundu... 20 milyon yıl öncesine ait!
Antalya'da 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkeme hiçbirine acımadıAntalya'da 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkeme hiçbirine acımadı
Anahtar Kelimeler:
ameliyat estetik

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

10 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hamile olduğunu öğrenince...

10 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hamile olduğunu öğrenince...

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.