250 bin TL verdi, hayatı kabusa dönüştü! 8 ay boyunca ışık görmeden yaşadı: Kahverengi gözleri yeşil oldu

Emlakçı Sibel Meriç, bundan aylar önce 250 bin TL vererek estetik ameliyat oldu. Göğüs küçültme, karın germe ve yüz germe ameliyatı olan Meriç'in gözlerine ameliyat sırasında kimyasal değdi. Görme kaybı oluşan kadın, 8 ay boyunca göz kapağı dikişli, karanlık bir odada yaşamak zorunda kaldı. Göz rengi yeşile dönen kadın, o doktordan şikayetçi oldu.

BİR AY ÖNCE GÖZLERİ AÇILDI

Yüzünü gerdirdi, gözlerini kaybetti. Emlakçı Sibel Meriç geçirdiği ameliyat sonrası kabusu yaşadı. Meriç ameliyat sonrası gözlerini açamadı. Meriç 8 ay boyunca göz kapağı dikişli, karanlık bir odada yaşamak zorunda kaldı. Ona rağmen gözleri bir ay önce açıldı, kahverengi olan gözleri mavi ile yeşil arasında ve halen görme kaybı yaşıyor.

İŞİNDEN DE OLDU

Gayrimenkul uzmanı Meriç bu süreçte işinden de oldu. Çünkü dışarıya bile çıkamıyor hatta kendi evinde bile eşyalara çarpmadan bir yerden bir yere gidemiyor.

"SÜREKLİ CAM BATIYOR GÖZLERİME"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan kadın şunları ifade etti:

"Maalesef kahverengi gözlerim yeşil oldu. Buna tıp dilinde çürümüş deniliyor. Sürekli cam batıyor gözlerime, yaşayanbilir. Çok zor. Bu ameliyata 250 bin TL ödedim, sağlığımdan oldum. Göğüs küçültme, karın germe ve yüz germe ameliyatı olmuştum. 250 bin TL de para ödedim. Çok güzel olacağını söyledi, güvence verdi. Yüz germe sırasında iki göze de kimyasal damlamış. Kornea nakli yapılacağını ama şimdi yapılamadığı söylendi. Kimyasal değdiği için gözlerin şuan cevap vermediği aktarıldı."

