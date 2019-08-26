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26 Ağustos-1 Eylül haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

Cuma Başak burcundaki yeniay herkesi yeni başlangıçlar için destekleyecektir. Mars, Venüs ve Merkür ile kavuşum yapan yeniaya Uranüs'ün açı yapması, ansızın bir aşka yelken açabileceğimizi gösteriyor. Hayatınızdaki her konu için savaşmayı bırakmayın beklentinizden kat kat fazlası size dönecektir.

26 Ağustos-1 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda ailevi konularınız gündeme gelebilir. Ailenizi ilgilendiren konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sürpriz bir para elinize geçebilir. DEVAMI

BOĞA

boga

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda kardeşleriniz, akrabalarınız, eğitim hayatınız gündeminize oturabilir. Sürpriz bir aşka yelken açacağınız bir haftadasınız. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda maddi konularınıza vakit ayırmanız gerekebilir. Maaşınızda, aldığınız primde yükseliş olabilir. Ailenizi ilgilendiren güzel sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

26 Ağustos-1 Eylül haftasına enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz. Özellikle Pazartesi günü yaşadıklarınız mutluluktan ayaklarınızı yerden kesilebilir. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. DEVAMI

ASLAN

aslan

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda duygusal yönünüz ağır basabilir. Hislerinizin sizi yönettiği birkaç gün geçirebilirsiniz. Geçmişin kalıntıları hala zihninizi kurcalayabilir. DEVAMI

BAŞAK

basak

26 Ağustos-1 Eylül haftasına şanslı ve harika bir enerjiyle başlıyorsunuz. Beklentinizin çok üstünde gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayallerinizin gerçek olduğu günler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda kariyer konularınız gündeminizi oluşturabilir. Zirveye tırmandığınız birkaç gün geçirebilirsiniz. Yöneticinizden destek görebilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda seyahatleriniz gündemde olabilir. Kısa bir kaçamak yapmak psikolojinize iyi gelecektir. Hisleriniz yine doğru çıkabilir. DEVAMI

YAY

yay

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınıza odaklanabilirsiniz. Borçlarınız düşündüğünüzden çok olabilir. Gelirinizi arttırmak için harekete geçebilirsiniz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız önceliğiniz olacaktır. Duygusal olduğunuz bu hafta sevginizi karşı tarafa göstermeniz aranızdaki sorunları çözecektir. DEVAMI

KOVA

kova

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda çalışma hayatınız önemli bir yer tutabilir. Altınızdaki çalışanlarınızla yaptığınız projeler başarılar getirebilir. DEVAMI

BALIK

balik

26 Ağustos-1 Eylül haftasına aşk dolu bir başlangıç yapıyorsunuz. Hiç hesapta yokken karşınıza biri çıkıp, gönlünüzü çalabilir. Şansınız da oldukça açık olacak. DEVAMI

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