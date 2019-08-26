26 Ağustos-1 Eylül haftalık burç yorumları

26 Ağustos-1 Eylül haftasına şanslı ve harika bir enerjiyle başlıyorsunuz. Beklentinizin çok üstünde gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayallerinizin gerçek olduğu günler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda duygusal yönünüz ağır basabilir. Hislerinizin sizi yönettiği birkaç gün geçirebilirsiniz. Geçmişin kalıntıları hala zihninizi kurcalayabilir. DEVAMI

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda kardeşleriniz, akrabalarınız, eğitim hayatınız gündeminize oturabilir. Sürpriz bir aşka yelken açacağınız bir haftadasınız. DEVAMI

TERAZİ

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda kariyer konularınız gündeminizi oluşturabilir. Zirveye tırmandığınız birkaç gün geçirebilirsiniz. Yöneticinizden destek görebilirsiniz. DEVAMI

AKREP

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda seyahatleriniz gündemde olabilir. Kısa bir kaçamak yapmak psikolojinize iyi gelecektir. Hisleriniz yine doğru çıkabilir. DEVAMI

YAY

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınıza odaklanabilirsiniz. Borçlarınız düşündüğünüzden çok olabilir. Gelirinizi arttırmak için harekete geçebilirsiniz. DEVAMI

OĞLAK

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız önceliğiniz olacaktır. Duygusal olduğunuz bu hafta sevginizi karşı tarafa göstermeniz aranızdaki sorunları çözecektir. DEVAMI

KOVA

26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda çalışma hayatınız önemli bir yer tutabilir. Altınızdaki çalışanlarınızla yaptığınız projeler başarılar getirebilir. DEVAMI

BALIK

26 Ağustos-1 Eylül haftasına aşk dolu bir başlangıç yapıyorsunuz. Hiç hesapta yokken karşınıza biri çıkıp, gönlünüzü çalabilir. Şansınız da oldukça açık olacak. DEVAMI

