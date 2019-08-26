26 Ağustos-1 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ
26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda ailevi konularınız gündeme gelebilir. Ailenizi ilgilendiren konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sürpriz bir para elinize geçebilir. DEVAMI
BOĞA
26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda kardeşleriniz, akrabalarınız, eğitim hayatınız gündeminize oturabilir. Sürpriz bir aşka yelken açacağınız bir haftadasınız. DEVAMI
İKİZLER
26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda maddi konularınıza vakit ayırmanız gerekebilir. Maaşınızda, aldığınız primde yükseliş olabilir. Ailenizi ilgilendiren güzel sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. DEVAMI
YENGEÇ
26 Ağustos-1 Eylül haftasına enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz. Özellikle Pazartesi günü yaşadıklarınız mutluluktan ayaklarınızı yerden kesilebilir. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. DEVAMI
ASLAN
26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda duygusal yönünüz ağır basabilir. Hislerinizin sizi yönettiği birkaç gün geçirebilirsiniz. Geçmişin kalıntıları hala zihninizi kurcalayabilir. DEVAMI
BAŞAK
26 Ağustos-1 Eylül haftasına şanslı ve harika bir enerjiyle başlıyorsunuz. Beklentinizin çok üstünde gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayallerinizin gerçek olduğu günler yaşayabilirsiniz. DEVAMI
TERAZİ
26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda kariyer konularınız gündeminizi oluşturabilir. Zirveye tırmandığınız birkaç gün geçirebilirsiniz. Yöneticinizden destek görebilirsiniz. DEVAMI
AKREP
26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda seyahatleriniz gündemde olabilir. Kısa bir kaçamak yapmak psikolojinize iyi gelecektir. Hisleriniz yine doğru çıkabilir. DEVAMI
YAY
26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınıza odaklanabilirsiniz. Borçlarınız düşündüğünüzden çok olabilir. Gelirinizi arttırmak için harekete geçebilirsiniz. DEVAMI
OĞLAK
26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız önceliğiniz olacaktır. Duygusal olduğunuz bu hafta sevginizi karşı tarafa göstermeniz aranızdaki sorunları çözecektir. DEVAMI
KOVA
26 Ağustos-1 Eylül haftasına başladığınızda çalışma hayatınız önemli bir yer tutabilir. Altınızdaki çalışanlarınızla yaptığınız projeler başarılar getirebilir. DEVAMI
BALIK
26 Ağustos-1 Eylül haftasına aşk dolu bir başlangıç yapıyorsunuz. Hiç hesapta yokken karşınıza biri çıkıp, gönlünüzü çalabilir. Şansınız da oldukça açık olacak. DEVAMI
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