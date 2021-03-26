26 Mart günlük burç yorumları | 26 Mart günü burçlar ne diyor?

Bu gece yaşayacaklarınız veya duyacaklarınız sizi şaşırtabilir. Güneş, Venüs kavuşum açısında olduğu için, ilişkilerde dileklerin ve arzuların gerçek olduğu güzel bir enerji olacak. Bugün Kova burçları, sıra dışa konularla ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün iş hayatında ve finansal planlardaki süreçlerinizde ani netleşmeler yaşanabilir. Gerekli harcamalar için para çıkışlarınız olabilir. Sağlığınızı desteklemekle ilgilenmeniz gerekli.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün yeni kararlar ve yeni adımlar içinde olabilirsiniz. Estetik konularla ve kişisel hedeflerinizle meşgul olabilirsiniz. Kendinizde değişim yaratacağınız bir gün.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün kadersel durumlarla ve sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişte attığınız adımların sonuçları karşınıza gelebilir. Elinizde olmayan durumlarla inatlaşma halinde olmamalı.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün birden fazla iş ve planla, yapılacaklar ve görevlerle ilgilenebilirsiniz. Kendi düşünceleriniz, kendi planlarınız gün boyunca sizin için daha önemli olacaktır.