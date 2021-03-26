26 Mart günlük burç yorumları | 26 Mart günü burçlar ne diyor?

Bu gece yaşayacaklarınız veya duyacaklarınız sizi şaşırtabilir. Güneş, Venüs kavuşum açısında olduğu için, ilişkilerde dileklerin ve arzuların gerçek olduğu güzel bir enerji olacak. Bugün Kova burçları, sıra dışa konularla ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında ve finansal planlardaki süreçlerinizde ani netleşmeler yaşanabilir. Gerekli harcamalar için para çıkışlarınız olabilir. Sağlığınızı desteklemekle ilgilenmeniz gerekli.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün yeni kararlar ve yeni adımlar içinde olabilirsiniz. Estetik konularla ve kişisel hedeflerinizle meşgul olabilirsiniz. Kendinizde değişim yaratacağınız bir gün.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün kadersel durumlarla ve sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişte attığınız adımların sonuçları karşınıza gelebilir. Elinizde olmayan durumlarla inatlaşma halinde olmamalı.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün birden fazla iş ve planla, yapılacaklar ve görevlerle ilgilenebilirsiniz. Kendi düşünceleriniz, kendi planlarınız gün boyunca sizin için daha önemli olacaktır.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün harcamalar, para çıkışları ve ek kazançlar gündeminizde olabilir. Kendinizi göstermek, emeğinizin karşılığında takdir edilmek isteyebilirsiniz. Özgüvenle yol alma zamanı.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün detaylı işlerle ve parça parça pek çok konuyla ilgilenebilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi karşılama gayesiyle hareket etme zamanı.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. İlişkilerinizde yeni ve taze enerjiler hakim olabilir. Karşınızdaki insanların gerçek niyetleriyle ilgili bir sorgulama yaşayabilirsiniz.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün iş ilişkileri, çalışma ortamınızda yenilikler ve yeni durumlar olabilir. İş bağlantılarıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Birden fazla iş ve görevi tamamlayabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün hareketli ve yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Hedeflerinizi gerçekleştirme üzerine harekete geçebilir, yeni planlar içinde olabilirsiniz.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızdaki gündemlere daha gerçekçi bakabilir, fayda odaklı değerlendirebilir ve konuları somut yanlarıyla ele alabilirsiniz. Detayları gözden kaçırarak hareket etmeyin.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda detaylı planlamalar yapma, detayları gözden kaçırmadan hareket etme zamanı. Riskli yatırımlarda küçük adımlarla ilerleyin.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde yeni ve heyecan veren enerjiler hakim olabilir. İş veya özel hayatınızdaki insanlardan yeni bir teklif alabilirsiniz. Hediyeler alıp, verebilirsiniz.
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