26 Nisan – 2 Mayıs haftalık burç yorumları | Akrep Dolunay’ına dikkat!

Nisan ayının son haftasına, Ay Terazi burcunda giriş yapıyor. Hafta başında ilişkilerimiz daha çok önem kazanıyor. Daha sonra 27 Nisan Salı günü ise, Akrep burcunda gerçekleşen Dolunay, 15 günlük süreçte oldukça etkili olacak. Akrep Dolunay’ı esnasında, çevremizdeki düşmanları tanıyabilir, sırlar açığa çıkabilir. Cuma günü gerçekleşen Merkür Neptün sekstili de oldukça önemli. Yaratıcı tarafımızı öne çıkartabiliriz. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… KOÇ BURCU YORUMU Bu hafta iş ve özel hayatınızda daha hırslı, kararlı ve inatçı olabilirsiniz. Sahip olmak istediklerinizin peşinden gidebilirsiniz. Salı günü Akrep burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yatırım planları, kredi başvuruları ve ödemeleri, nafaka ve tazminatlar gibi gündemler ön planda olabilir. İlişkilerde tutkular ve zaaflar daha baskın hale gelebilir. Kıskançlıklar ortaya çıkabilir. Bu süreç içerisinde hayatınızdaki bazı insanlarla ilgili gizli konular açığa çıkabilir. Hayatınızdaki insanlara sakladığınız duygu ve düşüncelerinizi açabilir, bazı ilişkilerde yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Aile içi ilişkilerde küslük ve barışma enerjileri daha güçlü çalışacak. Geçmiş anılar, eski sayfalar açılabilir. Nostalji içinde olabilirsiniz. Yaşamınızın bazı alanlarında yeniye gitmek için eskileri bırakmanız, eskiyle vedalaşmanız gerekebilir. Ev içerisinde enerji temizleme çalışmaları yapabilirsiniz. Birikim yapmak için destekleyici bir hafta.

BOĞA BURCU YORUMU Bu hafta yeni düşünceler, farklı bakış açıları içerisinde olacaksınız. Özellikle geçmişten gelen konularla ilgili harekete geçebilir, uzamış konuları sonuçlanmaya götürebilirsiniz. Salı günü Akrep burcunda Dolunay gerçekleşiyor. İlişkiler alanınızda yaşanacak bu dolunay ile hafta boyunca ilişkilerinizde netleşmeler yaşanacaktır. İş veya özel hayatınızdaki her türlü ikili ilişkinizde bir süredir var olan konular artık bir karara gidecektir. Bazı Boğa burçları bugünlerde için eski dostlar, eski partnerler tekrar gündeme gelebilir. Duygusal ilişkiler ve evliliklerde ruhen ve fiziken karşılıklı tamamlanma hali ilişkiyi güçlendirecektir. Duygularınızı açma, beklentilerinizi dile getirme zamanı. İş ve özel hayatınızda geleceğe yönelik konuşmalar yapılacak. İleriye yönelik planlarla, geleceği göz önünde bulundurarak seçimler yapıyor olacaksınız. Hafta içerisinde şüpheci, temkinli yanınız ortaya çıkabilir. Sezgileriniz ve duygularınız, dürtüleriniz daha güçlü çalışabilir. İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta kendi istekleriniz, kendi hedefleriniz için harekete geçme zamanı. Kararsızlık ve depresiflik haliyle fırsatları kaçırmayın. Potansiyelinizin farkına varmaya çalışın. Salı günü Akrep burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında beden sağlığınıza önem vermeye, bulaşıcı hastalıklara karşı dikkat etmeye, beslenme düzeninizi korumaya özen gösterin. Kendi sağlığınızı, kendi mutluluğunuzu ve kendi çıkarlarınızı ötelediğiniz takdirde bu dolunay size kendini hatırla mesajı verebilir. Bir süredir sağlık sorunu yaşayan İkizler burçları ise bu hafta destek ve tedavi alabilir. İş hayatınızda ise eski bir süreç sonlanabilir. Yeni bir sürece girebilirsiniz. İş görüşmeleriniz karara ve sonuca bağlanacaktır. Bir süredir süregelen işiyle ilgili sorgulama içinde olanlar bu hafta istifa düşünceleri içerisinde olabilir. Eğitim hayatınızda ve akademik süreçlerinizde ise tamamlanmalar olacaktır. Sınavlar ve mülakatlar tamamlanabilir. Önünüzü daha net görebilirsiniz. Araçlar ve teknolojik aletlerle ilgili harcamalarınız olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU Bu hafta artık Mars sizin burcunuzda ilerleyeceği için yaşamda daha aktif olacağınız bir süreç başlıyor. Yöneticiler, aile büyükleri, eril figürler yaşamınızın farklı alanlarında ön planda olabilir. Salı günü Akrep burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda daha yoğun duygular, daha etkileyici deneyimler, değişim ve dönüşüm yaşayacağınız olaylar karşınıza gelebilir. Eski bir aşk, geçmiş bir ilişkiyle ilgili net bir karar alabilir geçmişe veda ederek yeni bir ben yaratabilirsiniz. Bu dönemde başlayacak ilişkileriniz yaşamınızda uzun vadede önemli olacak ilişkilere dönüşebilir. Çocuklarınıza karşı daha korumacı olabilir, evcil hayvanlarınızın sağlığıyla ilgilenebilir, yaşamdan keyif almanın yollarına bakabilirsiniz. Özellikle haftanın ilk yarısı boyunca ilişkilerde gerilim daha kolay tetiklenebilir. Bu sebeple iğneliyici sözlerden ve imalardan kaçınmaya, problemler olduğu takdirde çözüm odaklı iletişim kurmaya çalışın. ASLAN BURCU YORUMU Bu hafta yaşamınızın farklı alanlarında kritik bir değişim, önemli bir gündem karşınıza gelebilir. Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren yaşamınızda hem maddi hem manevi bir güçlenme sürecine gireceksiniz. Kendinizi daha sağlıklı, daha güçlü, daha başarılı hissetmeye başlayacaksınız. Özgüveninizin artması, hayatınızda radikal kararlar alma konusunda sizi daha hevesli kılacak. Bu enerjilerle kariyer yolunuzda önemli bir değişim başlayacaktır. Yükselen bu enerjiler ile yakın ilişkilerinizde ve iş hayatında yöneticilerinizle ilişkilerinizde gerilim ve agresyona karşı dikkatli olmalı, egosal tavırlardan kaçınmalısınız. Aniden parlayarak vereceğiniz tepkiler sonrasında pişmanlık getirebilir. Öz sevgi ve özgüven duygusuyla yaşamda yol aldığınız takdirde, negatif deneyimlerden sıyrılabilirsiniz. Ayın geri kalanı boyunca parayı ve maddi bolluğu kendinize çekeceksiniz. Finansal konularda daha cesur ve hırslı olacaksınız. Cumadan itibaren işaretçi rüyalar görebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU Bu hafta Mars artık Yengeç burcunda ilerliyor. Bu ise size aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde, sosyal çevrenizde değişiklikleri ve aksiyonları getirecek. İlişkilerinizde küslük ve barışma durumları yaşanabilir. Salı günü Akrep burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında daha sorgulayıcı, meraklı, şüpheci ve araştırmacı olabilirsiniz. Hisleriniz daha güçlü çalışacak. Nitekim pek çok hissinizin gerçek olduğunu göreceksiniz. Doğru öngörülerle iş ve özel hayatınızda doğru yolda ilerleyebilirsiniz. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde alınganlıklara dikkat edin. Takıntılı fikirlerin ise esiri olmayın. Finansal konularda daha korumacı olabilir, risk almaktan kaçınma eğiliminde olabilirsiniz. İş ve özel hayatınızda geleceğinizi daha fazla önemseyecek, uzun vadeli düşünerek hareket edebilirsiniz. Çocuklarınıza karşı daha korumacı olacağınız bir süreç başlıyor. Çocuklarınızın ilişkileri, arkadaşlıkları ve sosyal çevresiyle ilgili gündemler öne çıkabilir. TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta ilişkilerde alma-verme dengeleri, ortak çıkarlar, finansal paylaşımlar ve ortaklı finansal girişimler gündeme gelebilir. Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren finansal konular ön planda olmaya başlayacak. Aylık kazancınızı arttırmak adına ek işler alabilir, mesai ücretleri, tazminat ve nafaka gibi aylık kazanç dışında ek gelirlerle ilgili yasal haklarınızı kullanabilirsiniz. Eşinizin finansal durumunda beklenmedik gelişmeler, sürpriz durumlar olabilir. Ayın geri kalanı boyunca eşiniz, partneriniz ve ortaklarınız finansal adımlarında daha titiz ve temkinli olmalı. Hafta içerisinde kendinizden beklemediğiniz bir cesaret, kararlılık ve ısrar gösterebilir; bir süredir adım atmakta çekindiğiniz veya oyalandığınız konularda harekete geçebilirsiniz. İnsanların negatif enerjilerinden etkilenerek hareket alanınızı kısıtlamayın. Krediler ve ödemeler konusunda destekler görebilirsiniz. Estetik müdaheleler ve operasyonlar hafta içerisinde araştırma ve ödeme yoluyla gündeminizde olabilir.

AKREP BURCU YORUMU Bu hafta Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçecek. Hafta başından itibaren her türlü ilişki, ortaklık ön planda olacak. Hayatınızdaki insanlara daha fazla odaklanacak, insanları daha çok gözlemleyecek ve karşınızdaki kişilere, onların tavırlarına göre yaklaşacaksınız. Samimiyet eksikliğini hissettiğiniz ilişkilerde mesafeleşmeye gidebilirsiniz. Süregelen ilişkinizde aşk ve tutkunun yokluğu sizi ilişkiden uzaklaştırabilir. Bugünlerde ilişkinizi güçlendirmek için zihinsel ve fiziksel her türlü paylaşımı arttırmalısınız. Biz olma hali ilişki ve ortaklıkların güçlenmesini sağlar. Hafta içerisindeki güçlü enerjilerle kimin dost, kimin düşman olduğunu daha açık göreceksiniz. Bu hafta tanıştığınız kişiler, ilişkilerinizde ve yaşamınızda size bir ilki yaşatabilirsiniz. Bir süredir beklenti içinde olduğunuz kişiden bugünlerde net ve açık bir tavır görebilir, teklif alabilirsiniz. Cuma gününden itibaren ilişkilerin geleceğine yönelik adımlar gündeme gelebilir. İş veya eğitimde yurtdışı bağlantılı adımlar atabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU Bu hafta riskli kararlar alma isteğinde, cesur adımlar atma arzusunda olabilirsiniz. Bir hayalinizin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Geleceğinizi, geleceğe dair umutlarınızı ve hayallerinizi daha çok düşünebilir, kafa yorabilirsiniz. Salı günü Akrep burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ilahi adalet deneyimleri ve kadersel durumlar karşınıza gelebilir. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde sonuçlanma, başvurularınızın yanıtlanması ve yurtdışı seyahatleri gündeme gelebilir. Ruh ve bedeni şifalandırmak adına kendinize vakit ayırmalı, karamsarlıktan ve boşvermişlikten kaçınmalısınız. Takıntılı veya kaygılı düşünceler baş ağrılarına sebebiyet verebilir. Zihninizi sakin tutun. Süregelen ilişkilerinizde geleceğe dair planlar yapabilir, var olan planlarınızı gerçekleştirmek için maddi konularda düzenlemelere gidebilirsiniz. Bu hafta inatçılık, ısrar ve şartları zorlamak hiçbir alanda kazandırmayabilir. Teslimiyet ve nasibinizi kabul halinde olma pozitif etkileri getirir.

OĞLAK BURCU YORUMU Bu hafta sosyal çevrenizde negatif olan insanlardan, ortamlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Kendinizi etrafınızla, yaşıtlarınızla kıyaslamaktan kaçınmalı, kendinize şefkatle yaklaşmalısınız. Salı günü Akrep burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde dönemsel bir gerilim, zıtlaşma, uzlaşma zorluğu yaşanabilir. Karşınızdaki insanlardan beklentileriniz ile insanların size sundukları farklı olabilir. Dönemin enerjileri çok daha yoğun ve güçlü olduğu için bugünlerde yaşanacak gerilimleri büyütmeniz, beslemeniz geri dönülmez durumları getirebilir. Ayrılıklar gündeme gelebilir. Duygu kontrolü bu sebeple hafta boyunca önemli olacaktır. Bu dolunaydan itibaren başlatacağınız ilişkiler daha sağlıklı ve daha sağlam olabilir. Hafta içerisinde finansal alanda birden fazla gündeminiz oluşabilir. Borç alma-verme ve kredilerle ilgili süreçler, riskli yatırımlar ve birikimlerle ilgili gündemler ortaya çıkabilir. Teknolojik aletler satın alabilir, araçlarla ilgili ödemeler yapabilirsiniz. Süreç için uygundur.

KOVA BURCU YORUMU Bu hafta kariyeriniz ve gelecek planlarınızla ilgili alanlarda önemli gündemlerle iç içe olacaksınız. Bazılarınız bu alanlarda bir süredir devam eden süreçlerinde netleşme ve tamamlanma yaşayacaktır. İş başvuruları yapmak, iş görüşmelerine gitmek için uygun bir haftadır. Mars artık Yengeç burcunda ilerlerken, çalıştığınız ortamda, bölümünüz ve departmanınızda değişiklikler yapılabilir. Kendi işini yapanlar büyüme, ilerletme veya yurtdışı bağlantısı kurma ile ilgilenebilir. Salı günü Akrep burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında süregelen yasal süreçleriniz sonuçlanma ve tamamlanmaya gidecektir. Taşınma gündeminizdeki karışıklık ve kararsızlık son bulabilir. Eşinizin ailesiyle ilgili gündemler, sizin gündeminizi etkileyebilir. Aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili destekler alınarak şifaya kavuşulabilir. Hafta boyunca hırs ve gücün esiri olmaktan kaçınmalı, ilahi planın gücünü kabul içinde olmalısınız. Her şeyi bilme veya her şeyi yönetme çabanız sizi tüketebilir.