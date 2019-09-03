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26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

Festivalde, Ukrayna Ulusal Dans Topluluğu sahneye çıkacak

  1. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Ukrayna Ulusal Dans Topluluğunun sahneleyeceği dans gösterileriyle devam edecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Carmen" operasının sahnelenmesiyle başlayan etkinlikte, sıradaki gösteri "Dans Rüzgarları" olacak.

Ukrayna Ulusal Dans Topluluğu, 4-5 Eylül'de 28 kişilik orkestrası, 65 dansçısıyla Antalya'daki antik tiyatroda sahneye çıkacak.

Ritmik, hareketli gösterilerini seyirciyle buluşturacak topluluk, Ukrayna kültürünü, müziğini sanatseverlere tanıtacak.

Aspendos Antik Tiyatrosunun yanı sıra Antalya EXPO'da sanatseverlerle buluşacak 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 18 Eylül'de sona erecek.

- Ukrayna Ulusal Dans Topluluğu

Ukrayna Ulusal Onursal Dans Akademisi "Pavel Virsky" Dans Topluluğu, 1959'da Dünya Barış Konseyi diploması, 1971'de yüksek akademik unvan sahibi, Ukrayna'nın en prestijli sanat toplulukları arasında gösteriliyor. Topluluk, her yıl Vietnam, Kore, Çin, Küba, Avusturya, İngiltere, Kanada, ABD, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Brezilya, Arjantin, Venezuela, Portekiz, İsviçre, Danimarka, Andorra, Japonya gibi pek çok ülkede gösterilerini sahneleyerek, dünyada tanınan, beğenilen performanslarıyla sanatsal yerini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aspendos bale festival Opera Ukrayna Ulusal Dans Topluluğu

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