27 Aralık – 2 Ocak haftalık burç yorumları: Şans gezegeni Jüpiter Balık burcunda!

27 Aralık – 2 Ocak haftalık burç yorumlarına göre, bu hafta şans gezegeni Jüpiter burç değiştiriyor ve Balık burcuna geçiyor. Bu değişimle beraber 11 Mayıs 2022 tarihine kadar daha çok huzur arayışına, maneviyata yöneleceğiz. Ayrıca ruhsal anlamda ilerlemenin, merhamet duygusunun öne çıktığı ve Balık burçlarının hayatında önemli şansların meydana geldiği bir dönem olacak. Peki 27 Aralık – 2 Ocak haftası burçları neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren son 2 aydır aktif bir şekilde meşgul olduğunuz finans ve sağlık konuları, yerini gelecek planlarına bırakmaya başlayacak. Artık yolculuklar, seyahatler, eğitim konuları ve yasal konularla ilgili aktif gündemler içerisinde olacaksınız. Bu süreçte süregelen ilişkinizde evlilik ve nişan gibi kararlar alabilirsiniz. Partnerinizden bir teklif alabilirsiniz. Bazı Koçlar bu dönemde istifa ve iş değişikliği kararı içerisinde olabilir. Özellikle bir süredir bu konuyla ilgili gel gitler yaşayanlar için bugünler, nihai kararı almaya götürecektir. Sıkıldığınız, enerjinizi emen durumları geride bırakacak, bazı hedeflerinizden de vazgeçeceksiniz. Bu hafta Salı gününden itibaren daha olgun düşünerek hareket etmeye başlayacaksınız. İş başvurularından yanıt bekleyenler için hareketli bir hafta olabilir. Kardeşlerinizin hayatında yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Yeni bir rutine başlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili daha aktif geçirdiğiniz 2 aylık sürecin sonunda artık finansal konularla daha fazla uğraş içerisinde olacaksınız. Ortaklı iş girişimlerinde, finansal konular daha belirleyici olabilir. Krediler ve bankacılık işlemleriyle ilgili doğru planlamalar yapmanız ve daha temkinli hareket etmeniz gereken bir dönem olacak. Eğitimler ve seyahatler için harcamalarınız ve para çıkışlarınız olabilir. Eşiniz, kazanç ve birikimleriyle ilgili daha aktif bir sürece girebilir. Eşinizin alım-satım konularına dair planları ayın geri kalanında gerçekleşebilir. Pazartesi günü Merkür'ün pozisyonu zihinsel olarak stres ve panik içinde olacağınızdan bahsedebilir. Salı gününden itibaren daha doğru düşünerek, sistemli ve programlı ilerleyebileceksiniz. Önemli işlerinizi Salı-Perşembe günleri arasında halletmeye, başlatmaya veya tamamlamaya çalışın. Sonrasında Venüs retrosu başlayacak.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren çalışma düzeninizde uzun vadeli, güçlü değişimler ortaya çıkmaya başlıyor. İş yeri açma, iş yerinizi taşıma, iş hayatınızla ilgili sosyal çevrenizden destek ve yardım alma gibi konular gündeme gelebilir. Hafta başından itibaren başlayan yaklaşık 2 aylık süreç, partnerlik ilişkilerinizi de gündeme getirecek ve her türlü ilişkinizde değişen dengeler hakim olacak. Bu dönemde karşınıza kadersel birliktelik, kadersel ilişkiler çıkabilir. Geride bırakmanız gereken insanları daha iyi görebilir ve anlayabilirsiniz. Kişisel alanlara saygı duymak, ilişkilerde doğru özgürlük sınırları içinde olmak önemli olacaktır. Bu dengeleri koruduğunuz ilişkilerde arzu ve tutku, heyecan ve merak duyguları yükselebilir. Etrafınızdaki insanlara karşı yargılayıcı tavırlar içinde olmamaya, kibir duygusuna girmemeye çalışın. Bazılarınız için taşınma gündemleri ortaya çıkabilir. Finansal konularda alacak-verecek hesapları konuşulacaktır.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren iş hayatınız ve günlük yaşamınızda hız ve hareketlilik artacak. Bir süredir enerjinizde düşüklük hissediyor, iş hayatınızda yavaşlayan durumlar içerisindeyseniz Mars Yay dönemi ile birlikte önümüzdeki 2 ay boyunca işlerinizde artış ve hızlanma olacaktır. Bu süreçte eğitim ve konferanslar verebilir, işinizle ilgili eğitimler alabilir, eğitimini aldığınız alanlarda iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Atanma ve tayin gibi konular ise bazılarınız için gündeme gelebilir. Pazartesi günü Merkür'ün pozisyonları ile çalışma ortamınızda yoğunluk ve karmaşa hakim olabilir. Bitirilecek işlerle ilgilenebilir ve koşturmaca içinde olabilirsiniz. Salı gününden itibaren partnerlik ilişkilerinizde iletişim ve görüşme trafiği artacaktır. Eski dostlar, geçmiş ilişkiler bu hafta gündeme gelebilir. Perşembe günü Venüs retrosu başlıyor, aile üyelerinizin sağlıkla ilgili destekleri gündeme gelebilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren yaşama dair enerjiniz ve motivasyonunuz artmaya başlayacaktır. Son 2 aydır iç dünyanızda yaşadığınız gerilim ve huzursuzluklar, uyku düzensizlikleri veya bedensel yorgunluk ve hassasiyetler sonlanmaya başlıyor. Yaşama karşı, ilişkilere ve mutlu olmaya dair daha hevesli olacaksınız. İçinizden geldiği gibi hareket etme, kendinizi gösterme, cesaret gerektiren adımları atabilme konusunda önümüzdeki süreç sizi daha fazla destekleyecek. Aynı zamanda geçmişin yüklerinden, bilinçaltı korkularınızdan ve sizi ilerletmeyen kişi ve ortamlardan özgürleşmeye başlayacaksınız. Aşk ilişkileri için oldukça keyifli bir süreç başlıyor. Yalnızlar için potansiyeller ve fırsatlar artacaktır. İş ortamınızda bazı ilişkilerinize mesafe ve sınır koyabilirsiniz. İş ilişkilerinizde profesyonel davranmak, özellikle kadınlarla ilişkilerinizde akıllıca ve olgunca ilerlemek önemli olacaktır. Perşembeden itibaren başlayan Venüs retrosu, sağlıkla ilgili hassasiyetlere işaret edebilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren yaşam düzeninizde, ev halkının hayatında, ev düzeninizde değişiklikler olabilir. Aile üyelerinizden biri evden ayrılabilir, kendiniz taşınma planları içerisine girebilirsiniz. Bazı Başak burçları için aile içinde kutlamalar, tanışmalar ve aileye katılan yeni üyeler gündeme gelebilir. Süregelen ilişkinizi ilerletmek için aile üyelerinizi bir araya getirebilirsiniz. Gebelik, çocuklarla ilgili konular, çocuk sahibi olma isteği gibi gündemler de ayın geri kalanı boyunca gündeminizde olabilir. Pazartesi günü Merkür'ün pozisyonu haftanın ilk günü stres ve panik hali içinde kalmanıza işaret edebilir. Stres yönetimi önemli olacaktır. Ev içinde küçük kazalar olabilir. Salı gününden itibaren çocuklarınızla iletişiminiz daha uyumlu olacak, aşk ilişkilerinizde iletişim ön plana geçecektir. Kariyer hedeflerinizde ise hobileriniz, yetenekleriniz ve sevdiğiniz şeylerin peşinden gitme isteği ön planda olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren iletişim trafiğinizin, günlük yaşamınızdaki temponun artacağı bir süreç başlıyor. Eski dostlar, geçmişten tanılan kişiler, eski birliktelikler tekrar gündeminizde olabilir. İlişkilerin geçmişi, geçmişteki konular tekrar konuşulabilir. Bu dönemde kadersel karşılaşmalar yaşayabileceğiniz gibi yeni tanışacağınız kişiler de karmik etkilerle karşınıza gelebilir. Sözlerinizin pozitif veya negatif bir karma oluşturabileceği bir dönemde olacaksınız. Bu yüzden olumlu düşünüp olumlu konuşmak yaşamanıza fırsatları getirebilir. Dedikodudan ve büyük sözler sarf etmekten mutlaka kaçının. Pazartesi günü Merkür'ün konumu, iletişimde zorlanmalara işaret edebilir. İletişim kazaları yaşanabilir. Önemli işlerinizi, görüşmelerinizi ve imzalarınızı Salı ve Çarşamba günleri içerisinde tamamlamaya çalışın. Perşembe gününden itibaren Venüs retrosu başlıyor, hataları fark etme, geçmişte yapılan hataları düzeltme zamanı başlıyor.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren para trafiğiniz hızlanacak ve alım-satım konularınızda nihai sonuçlanmalar olacaktır. Özellikle araçlarla ilgili alım-satım planlarınız, eğitimlerle ilgili harcamalar, teknolojik aletlerle ilgili ödemeler gündeminizde olabilir. İş hayatınızda, kazanç üzerinden kararlar alacak ve bu doğrultuda seçimler yapacaksınız. Daha iyi kazanmak önümüzdeki yaklaşık 2 aylık süreçte esas amacınız olabilir. İşinizi büyütme adına reklam ve tanıtım çalışmaları yapabilirsiniz. Reklamcılık ve proje bazlı işlerden kazanç sağlayabilirsiniz. Bir iş yeri açma, şubelerinizi genişletme, personellerle ilgili düzenlemeler de bazı Akrepler için gündeme gelecektir. Perşembe gününden itibaren Venüs retrosu başlıyor. Yakın çevrenizdeki kadınlarla iletişim ve ilişkilerinizde daha olgun ve akıllıca davranın. Yolculuk planlarınızı değiştiren durumlar olabilir. Teknolojik aletlerinizi Salı ve Çarşamba günlerinde almanız daha iyi olabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren yaşamınızdaki hız ve tempo artacak. Kendinize güvenerek, iyimserlik ve cesaretle ilerlemeye başlayacaksınız. Yalnız olan Yay burçları için oldukça potansiyel bir dönem başlıyor. Beğenildiğiniz, dikkat çektiğiniz, aşk ilişkilerinde birden fazla potansiyelinizin olabileceği yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde olacaksınız. Haftanın ilk gününde Merkür'ün pozisyonu nedeniyle sıkışık bir tempo içinde olabilir ve koşturabilirsiniz. Alacağınız kararlar panik ve stres içinde olabileceği için önemli kararlarınızı Salı ve Çarşamba günlerine bırakmaya çalışın. Hafta ortasından itibaren geçmiş bir ilişkiye dönmek, eski bir ilişkiniz için adım atmak ve şansınızı denemek isteyebilirsiniz. Daha pervasız olmak ve içinizden geldiği gibi hareket etmek isteyecek, kendi bildiğinizde ısrarcı olacaksınız. Fanatik eğilimlerden uzak kalmaya çalışın.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren yurtdışı ve eğitim konuları gündeminizde olacaktır. Aile üyelerinizden, evinizden ayrılma ve yurtdışına yerleşme, yurtdışı seyahati gerçekleştirme konuları ortaya çıkabilir. Büyük aile üyelerinizin sağlığıyla ilgili destekler, hastane ziyaretleri gündeme gelebilir. Spiritüel konularda eğitimler ve danışmanlıklar alabilir, ruh sağlığınızı iyileştirmeye odaklanabilir ve psikolojik destekler alabilirsiniz. Fanatik düşünce ve tavırları geride bırakmanın size yeni kapılar açtığını görebilirsiniz. İnatçılık kaybettirebilirken, tevekkül ve akışla barış içinde olmak kazandıracaktır. Hafta ortasından itibaren beklemediğiniz insanlardan beklemediğiniz haberler, teklifler alabilirsiniz. Özellikle uzaklardaki kişilerle irtibatlar artabilir. Salı günü Merkür sizin burcunuza geçiyor. Yaklaşık 20 günlük süreç boyunca kişisel planlarınız, kendi fikirleriniz sizin için daha önemli hale gelecektir.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren sosyal çevreniz hareketleniyor. Yeni sosyal ortamlara dahil olabilir, kalabalık davetlere ve organizasyonlara katılabilir ve buralarda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla yapılacak iş ve projeler, sosyal medya aracılığıyla yaşanabilecek tanışmalar gündeminizde olabilir. Dilek ve istekleriniz, idealleriniz için motivasyon ve enerjiyi ayın geri kalanında daha güçlü hissedebilirsiniz. Seyahat amaçlı yapacağınız kısa yolculuklar keyifli geçebilir. Salı günü Merkür'ün burç değiştirmesi ile odağınız ve zihniniz daha çok gelecek planları, maddi hedefler üzerine olabilir. Yurtdışı konuları ve yabancılarla ilişkiler, yüksek öğrenim ve başvurularla ilgili değişen planlar ortaya çıkabilir. Aşk ilişkilerinizde kontrol çabasının sonuç vermediğini hissedebilirsiniz. Akışa göre hareket etmeli ve tutmakta veya bırakmakta aceleci olmamalısınız.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars, Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren daha hızlı karar alıp daha hızlı karar değiştirebilirsiniz. Yaklaşık 2 ay sürecek bu dönemle birlikte yanılgı ve hatalara düşmeye karşı dikkatli olmalı, gelecek planlarınızla ilgili daha detaylı düşünüp araştırarak adımlar atmalısınız. Eğitimini aldığınız alanlarda iş fırsatları yakalayabileceğiniz bir dönem. Bazı Balık burçları bu dönemde eğitim aldığı alanı değiştirebilir, akademik kariyere dair planlamalar yapabilir. Yöneticilerinizden sizin lehinize yaklaşımlar görebilirsiniz. Salı günü Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi sosyal çevrenizden iş ve finansla ilgili konularda yardımlar ve fikirler alabileceğinize işaret ediyor. Eski dostluklar, geçmişte kalan ilişkiler de Perşembe günü Venüs'ün retro hareketine geçişiyle ortaya çıkabilir. Bazı arkadaşlıklarınızı, bazı arkadaşlarınızın niyet ve beklentilerini içten içe sorgulayabilirsiniz. Borçlanmalar ile yapılacak ödemelerinizi daha iyi hesaplamalısınız.

