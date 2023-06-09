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  4. 27 gündür kayıptı... Ormanda ağaca asılı cesedi bulundu!

27 gündür kayıptı... Ormanda ağaca asılı cesedi bulundu!

09.06.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Urla ilçesinde, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi 51 yaşındaki Ali Günaltın'ın, 27 gün sonra ormanda ağaca asılı cesedi bulundu. İntihar ettiği düşünülen Ali Günaltın'ın cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

27 gündür kayıptı... Ormanda ağaca asılı cesedi bulundu!

Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde tekneyle balık turları düzenleyerek geçimini sağlayan Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Ali Günaltın'ın bulunması için çalışma başlattı. AFAD ve jandarma ekipleriyle mahallelinin katıldığı arama çalışmalarında iz sürme köpekleri de kullanıldı. Ancak arama faaliyetlerinden sonuç alınamadı.

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10'uncu günden itibaren arama kurtarma çalışmaları, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler ve Günaltın'ın yakınlarının katılımıyla geniş bir alanda yürütülmeye başlandı.

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Urla genelindeki koylar, ormanlar ve dağlık bölgeler didik didik arandı.

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Aramalar sürerken Günaltın'ın ortaya çıkan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde bisikletiyle yolculuk yaptığı belirlendi.

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JANDARMA EKİPLERİ, CESEDİNE ULAŞTI! ORMANDA AĞACA ASILI BULUNDU...

Jandarma ekipleri, 27 gündür kayıp olan Ali Günaltın'ın cesedine ulaştı. Günaltın, Özbek Mahallesi yakınlarındaki ormanda ağaca asılı bulundu. İntihar ettiği düşünülen Ali Günaltın'ın cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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