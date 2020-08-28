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28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 19:12 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 36 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 245'e yükseldi. Bugün bin 517 yeni vaka tespit edildi. İşte Bakan Koca'nın son dakika paylaştığı 28 Ağustos Cuma Türkiye koronavirüs tablosu!

28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklaması yaparak 28 Ağustos 2020 cuma koronavirüs vaka sayısını gösteren, koronavirüs tablosunu paylaştı. 28 Ağustos'ta vaka sayısı kaç oldu merak eden vatandaşlar araştırmaya başladı. Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu. İşte son dakika Bakan Koca'nın paylaştığı 28 Ağustos koronavirüs tablosu!

Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.

28 Ağustos 2020 Cuma Türkiye koronavirüs tablosu!

koca

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

28 Ağustos tarihli koronavirüs tablosunu Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı. Bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu merak edenler için Bakan Koca şu açıklamayı yaptı;

Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur.


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