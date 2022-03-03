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  4. 28. Dönem POMEM mülakat yerleri nasıl sorgulanır? POMEM mülakat yerleri açıklandı mı? İşte mülakat yeri ve giriş belgesi sorgulama!

28. Dönem POMEM mülakat yerleri nasıl sorgulanır? POMEM mülakat yerleri açıklandı mı? İşte mülakat yeri ve giriş belgesi sorgulama!

03.03.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM mülakat yerleri merak ediliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) için başvuruda bulunmuş olan ve mülakata hak kazanmış olan adaylar, "28. Dönem POMEM mülakat yerleri açıklandı mı?" sorusunu merak ediyor. Dün akşam saatlerinde adayların erişimine açılmış olan sorgulama ekranı üzerinden sözlü sınav yeri ve sınav giriş belgesi alınabilmekte. Peki POMEM mülakat yerleri nasıl sorgulanır? İşte POMEM mülakat yeri ve giriş belgesi sorgulama!

28. Dönem POMEM mülakat yerleri nasıl sorgulanır? POMEM mülakat yerleri açıklandı mı? İşte mülakat yeri ve giriş belgesi sorgulama!
  1. Dönem POMEM sözlü sınavına girmeye hak kazanmış olan polis adayları tarafından POMEM mülakat yerleri açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Adaylar sınav yerlerini resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor.

28. DÖNEM POMEM MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

  1. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile pa.edu.tr internet adresi üzerinden sorgulayarak ulaşabiliyor.

28. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN!

POMEM MÜLAKAT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İlan edilmiş ola n sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Aynı zamanda adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınava katılacak adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı ya da bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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polis sınav

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