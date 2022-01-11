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28'inci dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

11.01.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda adayın merakla beklediği POMEM başvuruları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28. dönem aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı. İşte sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar...

28'inci dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

POMEM sonuçları açıklandı mı sorusu bir süredir çok sayıda kişi tarafından merakla araştırılıyordu. 28. dönem POMEM başvuru sonuçları beklenirken Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 10 bin öğrenci için ön başvuru süreciyle alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre 28'inci dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. İşte detaylar...

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28. DÖNEM POMEM'E KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.

POMEM SINAVINA KAÇ ADAY KATILACAK?

Paylaşımda, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar adayın KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar POMEM sonuçlarınaa "http://www.pa.edu.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek. (AA)

Son Dakika: 28. Dönem POMEM başvuruları resmen başladıSon Dakika: 28. Dönem POMEM başvuruları resmen başladı


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